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21/12/2022

日本爆紅剝柑大法！日本農林水產省教3招剝出靚柑肉！半彎月形柑肉整齊排好治癒又好食！

#冬天 #生果 #日本生果 #蜜柑 #日本 #日本蜜柑 #和歌山 #愛媛縣 #靜岡縣 #生活小tips
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Text: Sammy Leung

　　冬天有不少生果當造，如果大家喜歡日本生果的話，就會知道這個時候的必食日本生果是柿子、士多啤梨、蜜柑等。而近日，日本突然出現爆紅剝柑大法，日本農林水產省教3步剝柑，剝完的柑整整齊齊排列好，看上去除了很舒壓外，仲食得十分開心！

 

　　皮薄多汁的日本蜜柑是其中一樣冬季代表水果，一般當造期為每年的12月至下年2月，而最常聽到的出產地為和歌山、愛媛縣及靜岡縣。橙黃的蜜柑汁水多，一啖咬下去甜味及香氣充滿口腔，真的可以一個接一個的吃。而最近日本突然出現爆紅剝柑大法，剝好的柑肉呈半彎月的整整齊齊排列好，令不少人分享及學習。看到這裏，可能有很多人會問：「蜜柑明明好易剝開，為甚麼要學這些啊？」吃得開心又可以舒壓，為甚麼不試一試呢？

 

（圖片來源：YouTubeBUZZMAFF ばずまふ（農林水産省））

剝好的柑肉呈半彎月的整整齊齊排列好（圖片來源：YouTubeBUZZMAFF ばずまふ（農林水産省））

 

　　本農林水產省在早前分享了簡單3招剝柑，剝的蜜柑柑肉呈半彎月的，一串整整齊齊排列好，十分有趣。一齊學學吧！

 

1.    在蜜柑的頂部用手指甲鎅一個圓形，把圓形的剝走

2.    在蜜柑的底部用手指甲鎅一個圓形，把圓形的剝走

3.    最後，在蜜柑的旁邊鎅多一下，就可以將蜜柑柑肉剝成一串呈半彎月排好

 

簡單3招剝柑（圖片來源：YouTubeBUZZMAFF ばずまふ（農林水産省））

蜜柑柑肉剝成一串呈半彎月排好（圖片來源：YouTubeBUZZMAFF ばずまふ（農林水産省））

 

　　日本農林水產省在twitter更寫道：「我祖母很久以前就做過，我記得小時候看著它就像變魔術一樣。現在我自己試了，做起來意外地簡單……奶奶，這個適合您嗎？」而該帖子一出就引起日本網民關注，3,000多人更分享了這個方法，日本農林水產省更為此拍了一條教學影片，看來真的好多人想試一試呢！

 

日本農林水產省在twitter教3招剝柑（圖片來源：日本農林水產省twitter）

 

 

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