聖誕元旦Brunch推介 | 精選城中最豐富早午餐！270度維港海景意菜／西班牙經典Tapas烤乳豬海鮮飯 / 地中海直送海鮮拼盤／酒店自助餐任食矜貴海鮮烤牛柳

年尾聖誕除夕新年假期接踵而來，難得今年先有4日聖誕假期，再來3日新年假，當然要好好享受！睡到自然醒，優哉悠哉地來一頓早午餐，以美食開始假期，最好不過。城中各大餐廳都推出聖誕及元旦特色早午餐，從西班牙、意大利、法國吃到日本，不如隨編輯推介，在佳節或新一年開展美好的一餐吧！

聖誕元旦Brunch推介 | 1. La Rambla by Catalunya：豐富西班牙早午餐！由Tapas吃到烤乳豬、海鮮飯！

位於中環IFC的加泰羅尼亞餐廳「La Rambla」，其周末早午餐向來大受歡迎，不只可嘗到經典加泰羅尼亞菜式，面向維港海景的用餐體驗更是一大加分位。今年餐廳在聖誕節當日和元旦日推出限定節日早午餐，從前菜、Tapas再吃到主菜、甜品。早午餐Menu雲集餐廳招牌菜，Truffle Bikini、Avocado Lobster Roll、Bomba de la Barceloneta等10款Tapas任選兩款，主菜更吸引，可嘗到香脆惹味的Traditional Suckling Pig、西班牙海鮮飯等，還有聖誕限定的Los Canelones De Esteban，將鮮嫩多汁的牛仔肉和烤雞捲成肉卷，灑上香味四溢的黑松露，送入口前再沾上忌廉芝士醬，聖誕節到訪必試！

「La Rambla」推出限定節慶早午餐

（餐廳提供）

Carabinero Paella

（餐廳提供）

Brunch提供多款Tapas選擇

（餐廳提供）

La Rambla by Catalunya

地址：香港中環國際金融中心三樓3071-73

電話：2661 1161

詳情：https://www.larambla.hk

聖誕節早午餐

日期：12月25日

價錢：12歲以上每位$780、8至12歲小童每位$390、7歲或以下小童免費

元旦早午餐

日期：1月1日

價錢：12歲以上每位$780、8至12歲小童每位$390、7歲或以下小童免費

下一頁：270度維港海景伴吃！海鮮、火腿拼盤 + 10款主菜選擇