2022全球美食排行榜出爐！第一位唔意外！日本菜竟然三甲不入？中菜排第幾？

每一次到外國旅行，都會想試當地的美食，嘗一嘗不同的味道。大家又覺得那一個地方的美食是最好？每個人口味都不同，可能大家都會有不同的答案。最近，有一外國美食指南公布了世界美食排名，你又覺得這個排名合不合你心水呢？

大家心目中哪一個地方的美食，最能吸引你呢？日本菜？中菜？泰國菜？法國菜？國際美食指南Taste Atlas近日公布2022全球美食排行榜，不過在排行榜上中菜只排第11；韓國菜排第19；泰國菜排30；台灣菜排45名。大家快看看自己的心水有沒有上榜呢？

（圖片來源：UNSPLASH）

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Taste Atlas 2022全球美食排行榜

第10位. 秘魯菜

第9位. 法國菜

第8位. 美國菜

第7位. 土耳其菜

第6位. 墨西哥菜

而網站內會列出當地的高分或出名菜式，秘魯菜方面得分最高的是醬汁「Leche de tigre」，又被稱作「老虎奶」，即是用魚骨、洋葱等熬成的魚湯，再加入青檸汁。第9位的法國菜中，被推薦的有法國冬季限定的「金山乳酪（Mont d'or）」、「牛角包」。美國菜出名菜式為令人的「漢堡」、「牛胸肉三明治」。土耳其出名菜式為玩味十足的「土耳其冰淇淋」、「土耳其饅頭」。墨西哥菜出名菜式為健康快捷的「墨西哥卷餅」、「燉豬肉」。

（圖片來源：UNSPLASH）

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