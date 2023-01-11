賀年糕點2023｜兔年必食賀年糕點推介！名店大師姐x大班樓麻辣蘿蔔糕 / 貴氣蟹粉蘿蔔糕 / 創意紅菜頭年糕！連IKEA都出肉丸糕！同場加映：美味素糕

農曆新年將至，又是時候準備賀年糕點過新年！蘿蔔糕、年糕都是家家戶戶必備的新春美食，今年繼續有不少餐廳、品牌推出各式各樣的賀年糕點，像大師姐聯乘「世界50最佳餐廳」大班樓推出櫻花蝦麻辣蘿蔔糕，亞洲最佳女廚主理又花足一年研發滋味金沙南瓜糕，另外還有坊間少見的蟹粉蘿蔔糕……今次為大家 best pick 10 大必食年糕蘿蔔糕推介，並以名廚、名店、出位新口味及素糕分類，總有一款啱你心水！



【名廚系列】



賀年糕點2023推介01｜大師姐聯乘「世界50最佳餐廳」大班樓！新推櫻花蝦麻辣蘿蔔糕



繼聯乘香港文華東方酒店文華廳之後，出名選料講究、以古法炮製傳統味道的「大師姐」今年再與「世界50最佳餐廳」之一的大班樓合作，推出全新櫻花蝦麻辣蘿蔔糕。要知道櫻花蝦和麻辣均是大班樓愛用的食材，前者蝦味濃郁、味道獨特，大班樓的蟹肉糯米飯、魚湯浸清蔬、煲仔飯等招牌名菜都以櫻花蝦入饌；而大班樓新店食到的「牛四味」更以麻辣為主題，迅即成為食客間的話題新菜式。今次大師姐與大班樓團隊花盡心思將櫻花蝦和麻辣味演繹於蘿蔔糕中，以自家調配的麻辣醬、配搭特別挑選的青辣椒、乾辣椒、醬汁、川味臘腸及臘肉等，才製作出這款足料蘿蔔糕。



大班樓 x 大師姐 櫻花蝦麻辣蘿蔔糕900克



除此之外，大師姐也一如此往推出自家品牌的賀年糕點，包括人氣薑汁黑糖年糕、蘿蔔糕，以及聯乘文華廳的遠年陳皮蘿蔔糕等。



大師姐

大班樓 x 大師姐 櫻花蝦麻辣蘿蔔糕 $398

蘿蔔糕 $348

薑汁黑糖年糕 $248

銷售點︰大師姐網站、city super 及 SOGO 祟光百貨

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賀年糕點2023推介02｜Little Bao︰亞洲最佳女廚主理！花足一年研發滋味金沙南瓜糕



由「亞洲最佳女廚」May Chow主理的Little Bao今年推出全新金沙南瓜糕，用上本地壺蘆南瓜及頂級鹹蛋黃製作，花足一年時間研發而成，只要用細火慢煎，糕中的鹹蛋黃油與壺蘆南瓜獨有的奶油及堅果香氣便會飄散在空氣中，味道清甜優雅，加上三興隆臘味、日本乾貝及冬菇等食材，口感超豐富。



Little Bao 金沙南瓜糕 $298



另外大根蘿蔔糕也是Little Bao今年的新口味年糕，有別於一般做法，May Chow特別以日本人清燉蘿蔔概念製作蘿蔔糕，再加入頂級臘味、海味，提升蘿蔔的鮮味，最後配搭日本柚子皮，味道豐富有層次。煎香以外，店家建議不妨試試清蒸蘿蔔糕，更能嘗出蘿蔔的清甜及柚子的芬香。



Little Bao 大根蘿蔔糕 $278



Little Bao

金沙南瓜糕 $298

大根蘿蔔糕 $278

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