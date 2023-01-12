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12/01/2023

團年飯趁早訂！新晉話題中菜推介！兩大米芝蓮名廚聯乘矜貴手工菜／淮揚老師傅重出江湖／老四川大讚酸菜魚／富豪飯堂脆皮雞

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Text: Yan Chung

　　剛剛踏入2023年，很快可以送虎迎兔。上月推介過冬至開餐的高級中菜館，而寄望新年新氣象，迎接兔年，不如今年團年、賀年或春茗挑選一間具有話題又算新的中菜館吃餐好！以下中菜廳在2022年可說排除萬難開業，能夠成為城中熱話，證明實力非凡！即睇邊間啱你心水！

 

Book定新年話題中菜館推介 | 1.兩大米芝蓮星級名廚聯手！必食富哥經典手工菜燕窩釀鳳翼、龍蝦蟹皇糯米球、廚魔三寶—廚魔名人坊

 

　　有隱世廚神之稱的鄭錦富師傅，由他主理的米芝蓮二星中菜館「名人坊」多年前結業後，擁躉們大表失落，直至2022年中傳來好消息：富哥在香港重出江戶之外，更首度與人稱「廚魔」的梁經倫（Alvin Leung）合作，於中環老牌西餐廳Jimmy's Kitchen舊址開設「廚魔名人坊」。地點充滿老香港情懷，兩位識英雄重英雄的名廚，也以重新定義及復興老香港味道為目標。

 

富哥曾在名人會所工作長達20年，專為名人烹調私房菜，故有「隱世廚神」之美譽。

（圖片來源：廚魔名人坊提供）

廚魔名人坊以商朝和獨山玉為室內設計靈感，加上燈飾佈置和格局，令人有置身藝術館的感覺。

（圖片來源：廚魔名人坊提供）

 

　　廚魔名人坊以商朝和獨山玉為室內設計靈感，將傳統的青銅、石器、陶瓷和玉石，以現代風格詮釋，加上燈飾佈置和格局，令人有置身藝術館的感覺。餐廳可容納共82位客人，並設有2間可容納12位客人的貴賓廳。富哥粉絲不會失望，廚魔名人坊有Alvin的創意菜式如廚魔三寶，以及由兩位大廚一同構思的菜式如龍蝦蟹皇糯米球外，還有富哥的經典招牌菜，好像燕窩釀鳳翼和咕嚕肉。新舊交融而不失傳統底蘊，大小家庭同堂聚餐，必定滿足歡樂！

 

Alvin創意菜式廚魔三寶（嚐味菜單$938），把煎釀三寶換上番茄、青椒和蓮藕；並加入法國鵝肝、蟹肉、魚子醬和北海道帶子，取代傳統的鯪魚滑。

（圖片來源：廚魔名人坊提供）

兩位大廚一同構思的龍蝦蟹皇糯米球，是生炒糯米飯的變奏版，以蝦米代替臘味，再釀滿香濃豐腴的蟹皇。至於龍蝦選用斤半的新鮮南澳龍蝦，以上湯煮成，矜貴又經典。

（圖片來源：廚魔名人坊提供）

燕窩釀鳳翼$160用上五錢官燕釀製。

（圖片來源：廚魔名人坊提供）

富哥的咕嚕肉以豬梅頭爽肉入饌，把爽肉切成薄片，口感更爽，不帶肥肉，烹調時間亦較短，因此每件咕嚕肉都保持香脆可口。

（圖片來源：廚魔名人坊提供）

 

廚魔名人坊

地址：中環雲咸街1號南華大廈地庫

電話：2838 6629

營業時間：星期一至日 12nn-3pm、6pm-10pm

 

下一頁：准揚菜老字號姊妹店登場！ 重溫老師傅精湛功夫、邵逸夫捧場名物生煎包

 

 

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