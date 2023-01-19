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19/01/2023

農曆新年2023 | 團年飯開年飯推介！米芝蓮極盡奢華／高性價比賀年套餐／富豪級手工菜齊晒！CNY主題自助餐、無敵海景應節點心，要快Book！

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Text: Katty

　　還有幾天便到農曆新年，大家安排好跟親朋戚友吃團年飯及新年飯沒有？由年頭忙碌到年尾，團年、新年當然要好好吃一頓！還未有頭緒？可以参考以下的推介！精選港島及九龍共6間酒店的團年及新年提案，有米芝蓮星級矜貴中菜，又有意頭十足的賀歲點心，更有加料應節自助餐，各具特色，總會找到一間合你心意！

 

2023農曆新年團年飯開年飯推介 | 1.風生水起！米芝蓮極盡奢華澳洲三頭鮑魚撈起 + 賀年餐食盡松茸龍蝦、海參原隻八頭鮑—萬豪金殿

 

　　香港JW萬豪酒店的中餐行政總廚鄧家濠師傅，今年精心為米芝蓮星級中菜廳萬豪金殿準備了豐盛的應節套餐，炮製多款意頭十足的菜式。菜式於於1月21至31日供應，包括「風生水起」澳洲三頭鮑魚撈起（$888）、「發財好市」髮菜伴金蠔（$688）、「遊龍獻瑞」金桔柚蜜骨香方脷球（$988），以及「大吉大利」麒麟鮑甫大利發財竹笙卷（$388）等。

 

　　此外，鄧師傅亦特別設計了兩款團年及新年套餐，於1月21至25日午市及晚市供應，當中「如意吉祥團聚套餐」矜貴非凡，菜式包括黃金焗蟹蓋、松茸油泡龍蝦球、蟹皇燴官燕及海參原隻八頭鮑魚等，價錢為$18,888（十位用），適合家庭團聚或商務宴客。

 

萬豪金殿供應多款新春單點菜式，包括「風生水起」澳洲三頭鮑魚撈起、「發財好市」髮菜伴金蠔、「遊龍獻瑞」金桔柚蜜骨香方脷球等。

（圖片來源：香港JW萬豪酒店）

 

「萬豪金殿如意吉祥團聚套餐」包括多款矜貴菜式，如海參原隻八頭鮑魚、蟹皇燴官燕及松茸油泡龍蝦球等。

（圖片來源：香港JW萬豪酒店）

 

萬豪金殿

地址：金鐘太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

電話：2810 8366

 

2023農曆新年團年飯開年飯推介 | 2. 長爆！性價比高米芝蓮賀年套餐！水準龍皇燕窩、東星斑、脆皮雞—逸東軒

 

　　同是米芝蓮級數的中菜廳逸東軒，由現在至2月5日於午市及晚市供應9道菜的新春團年套餐（$3,500／4位用、$5,280／6位用），包括多款應節佳餚如「大展鴻圖」龍皇燴燕窩、「年年有餘」清蒸東星斑、「四季興隆」十頭鮑魚扣花菇、「龍馬精神」油泡蝦球伴蜜餞脆金蠔及「金雞報喜」鴻運脆皮雞等，9道菜還要是米芝蓮星級中菜，性價比很高！

 

逸東軒由即日起至2月5日於午市及晚市供應9道菜的新春團年套餐，$3,500／4位用、$5,280／6位用。

（圖片來源：逸東酒店）

 

非常入味的十頭鮑魚扣花菇「四季興隆」。

（圖片來源：逸東酒店）

 

十分足料的龍皇燴燕窩「大展鴻圖」。

（圖片來源：逸東酒店）

 

　　另有多款充滿意頭的賀年菜式，如「鴻運當頭」（包括蜜汁叉燒、脆皮燒腩肉、話梅車厘茄）（$498）、「生財好市」蠔豉花菇扒生菜（$398）、「年年大利」蠔豉蓮藕煲豬脷湯（$398／4位用）等，寓意新一年事事如意、豐衣足食。

 

逸東軒

地址：佐敦彌敦道380號香港逸東酒店B2樓層

電話：2710 1093

 

下一頁：精雕細琢應節手工菜！應節加料賀年自助餐！

 

 

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