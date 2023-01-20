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20/01/2023

2023新春飲茶點心推介 | 豪裝氣派吉品鮑魚餃、燒鵝酥／鬼才黑松露鵝肝蝦餃／超抵$38米芝蓮點心／102樓高空、超靚維港景、山景度假Feel歎茶

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Text: Yan Chung

　　經過這兩年，便知道新春相聚不是必然又容易的事。學懂珍惜每人每事每物，也讓兔年有個好開始；不如趁假期帶家人去高雅大氣的中菜廳飲茶歎點心，給長輩感受你的心意。推介6間新春啱去的中菜廳，有高空維港靚景、有米芝蓮星級名廚坐鎮、有新派有傳統，有的抵吃有優惠；如果想與家人來個小旅行，還可到沙田飲茶，順便行大運。總之，訂定位，給家人美好的兔年開始！

 

2023新春飲茶點心推介 ｜1.靚景豪裝新派點心！必食矜貴玫瑰燒鵝酥、吉品鮑魚餃、海參餃   唐述

 

　　中環IFC內的唐述不單止有維港美景，裝修可說融會古今中西的華麗。進入主餐區前先要經過長長的迴廊，牆身上的山水畫作、12生肖圖案，以及古代大宅的門環，部分配合18世紀歐陸盛行的商業街拱廊天花，給人穿越古時來到現代的感覺。主餐廳區更是充滿懷舊電影感，古典又摩登，黑白雲石地板、帶點金屬味的玫瑰金燈飾，以及橙撞綠絲絨座椅，富有視覺衝擊又有氣派。

 

主餐廳區充滿懷舊電影感，古典又摩登。

周師傅三十歲出頭更畢業於香港中華廚藝學院大師級課程。

餐廳的點心色香味俱全，色彩如畫，件件如寶石藝術品。

 

　　餐廳由入行20多年的周世韜師傅掌舵，周師傅在21歲便曾開設餐廳，後來於Jacky Yu的私房菜館進修廚藝，做過新加坡富豪家廚，亦曾協力籌備Dim Sum Library及唐人館，30歲出頭更畢業於香港中華廚藝學院大師級課程。唐述追求「型、念、事」，即由食物器皿配搭、以傳統中菜精髓為本，老菜新造，又著重飲食間的享受交流，以至食材的五行調和，也十分講究。無論在主菜、甜品及點心也感受到這四個重點。

 

　　尤其喜愛這裏的點心，賣相精緻，盛載的器皿亦經精心配搭，打卡一流。點心款式和材料配搭亦每每令人耳目一新有驚喜。

 

　　好像「小玲瓏」，用上日本昆布煮製上湯加入搓皮製作，昆布令小籠包形成翠綠色，放在潔白的瓷器蒸籠內尤其精緻，如玉器一樣。新年來到食點心，還可以配杯以茅台作基調的雞尾酒。點心和雞尾酒都有水準，年輕人可以打卡，老人家又開心，一家笑口常開！

 

玫瑰燒鵝酥$88／2件

 

　　以傳統蘿蔔絲酥餅的製作方式，加入紅菜頭汁，做出莓紅色的48層酥化外皮；大廚先以燒鵝骨熬製幾款胡椒成醬汁，混入燒鵝絲，製成多汁的餡料，最後加上風乾的士多啤梨脆脆粒及自家製的士多啤梨醬，酥化可口，成為招牌點心之一。

 

小玲瓏$88／3件

用日本昆布煮製上湯，加入搓皮，製成小籠包。昆布令皮的顏色翠綠好看，更提升其鮮味。

海參餃$78／3件

以日本竹炭粉及墨魚汁搓皮，餡料是用上湯炆煮遼參及豬肉，參照狗不理形狀去製作。皮薄而餡鮮味，健康矜貴又清爽。

吉品鮑魚餃$98／3件

以吉品鮑魚汁搓皮，再以吉品汁熬煮的南非鮮鮑作餡料，造型有如元寶。一口一個，盡嘗鮑魚鮮香。

 

唐述

地址：中環港景街1號國際金融中心3樓3101-3107號舖

電話：6809 2299

營業時間：星期一至五 12nn-3pm、6pm-10pm；星期六、日及公眾假期 12nn-3:30pm、6pm-10:30pm

 

下一頁：跑馬地鬼才廚師！傳統、中法口味兼備！必食黑松露鵝肝蝦餃

 

 

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