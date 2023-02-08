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08/02/2023

情人節2023｜8大精選高質餐廳推介！米芝蓮兩星歐陸菜/浪漫維港靚景意菜/豪擦人氣海鮮自助餐，快Book！

#情人節 #Fine Dining #米芝蓮 #自助餐 #The Enclave #The Lounge #Salisterra #Paper Moon #The Butterfly Room #Clarence #Amber #Arbor #情人節2023
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Text: Louise Yuen

　　生活就是需要一點儀式感，距離情人節不足一星期，想與另一半在浪漫氛圍下品嘗fine dining，卻不知從何入手？編輯部best pick 8大高質餐廳推介，搜羅米芝蓮兩星法國菜、浪漫維港靚景意菜、東涌新酒店的抵食小酒館、豪擦海鮮自助餐等情人節餐廳，價錢有平有貴，趁未full booking，記得及早book枱喇！


情人節餐廳01｜置地文華東方Amber︰米芝蓮兩星法菜歎福岡惠比須蠔！送法國香檳


　　置地文華東方酒店的高級法國餐廳Amber不只連續14年榮獲米芝蓮兩星殊榮，去年又摘得「米芝蓮綠星」，實力無容置疑！廚藝總監Richard Ekkebus今年精心設計出情人節限定的法式午餐及晚餐menu，不時不食，用上福岡惠比須蠔（Ebisu Oyster）、和牛里脊肉、冬松露等時令食材，炮製「Ebisu Winter Oyster ˚ Grass Fed Beef ˚ Celtus˚ Namashibori Ponzu ˚ Wakame ˚ Horse Radish ˚ Nasturtium」及「Foie Gras ˚ Uni ˚ Esplette ˚ Green Pineapple ˚ Myoga Rias ˚ Biaxas White Wine ˚ Apple Blossom」等菜式，每位賓客更送上一杯Dom Perignon 2012法國香檳，為浪漫節日倍添微醺時刻。

 


Amber 分別推出情人節午餐及晚餐，每位賓客更送上一杯 Dom Perignon2012法國香檳。

 


Amber


Amber
地址︰中環皇后大道中15號置地廣場香港置地文華東方酒店7樓
電話︰2132 0066
價錢︰六道菜情人節午餐每位$2,788起；四道菜情人節晚餐每位$2,418起
營業時間︰12pm-4pm；6pm-12am（最後入座時間為 1:30pm 及 8:45pm）
網址︰www.mandarinoriental.com/en/hong-kong/the-landmark/dine/amber 


情人節餐廳02｜米芝蓮二星Arbor︰主打日本食材！限定推「紅色主調」菜單


　　同樣是米芝蓮二星餐廳的Arbor，其芬蘭籍主廚Eric Räty擅長用日本新鮮食材，烹調出一系列北歐風味的創意料理。像情人節當日，Arbor將推出以紅色爲主調的菜單，全用車海老、福岡持田蕃茄、鮟鱇魚肝、蝦夷鮑魚、海膽、和牛、士多啤梨等日本時令食材炮製，單是菜單設計已經夠晒玩味、有心思，值得一試！

 


Arbor

 


Arbor在情人節推出紅色爲主調的9道菜晚餐。


Arbor
地址︰中環皇后大道中80號 H Queen’s 25樓
電話︰3185 8388 / 3622 0748（WhatsApp）
價錢︰情人節9道菜晚餐每位$2,688起
網址︰www.arbor-hk.com （可於網上訂座）
營業時間︰12pm-2pm；6:30pm-深夜（最後點餐時間為9:30pm）


下一要︰星級名廚主理新概念法菜＋瑰麗Butterfly Room都有四道菜晚餐

 

 

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