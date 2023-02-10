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10/02/2023

周末快閃澳門｜掃街必食Top 8推介：名牌豬扒包／人氣葡撻／冬天限定冷糕！食雪糕揀「禮記」定「檸檬車露」？邊度牛雜最正？（附地址及營業時間）

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  • Yan Law

    Yan Law

    「喜歡聽人說故事，更喜歡用文字寫故事。 返工最大樂趣──在平凡的職場裏找出那些不平凡的故事。」

    Senior Editor

Text: Yan Law

　　最近流行去澳門玩，大家不妨趁周末「過大海」來一趟澳門小旅行！講開澳門，第一時間想到就是澳門美食多籮籮，除了地道葡式餐廳、Café外，還有各式各樣的街頭小吃，其中尤以豬扒包、葡撻、牛雜等最受歡迎！難得去澳門一趟，心思思不知道該吃甚麼？一於睇編輯推介的8大必吃澳門街頭小吃，保證你不會錯過任何廣受好評的澳門美食，還可以滿足地捧著肚子走！

 

【澳門8大街頭美食推介】1. 豬扒包（大利來記）

 

　　豬扒包作為澳門經典街頭美食，一定要食！然而賣豬扒包的店有那麼多，胃就只有一個，到底哪裏才能食到最好的豬扒包？編輯首推氹仔的大利來記豬扒包！以豬扒包馳名的大利來記，不但用特製香料醃製豬扒，更將豬扒鬆過骨後才下油鍋炸，所以肉質寧舍鮮美爽甜；又用老式柴爐烘烤法國麵包，咬下去香脆內軟，配搭剛炸起的厚切豬扒，即使沒有加入任何配菜或醬汁，都覺得非常美味！

 

（圖源：澳門特別行政區政府旅遊局）

（圖源：澳門特別行政區政府旅遊局）

 

大利來記

地址：澳門氹仔告利雅施利華街35號

電話：（853）2882 7150

營業時間：8am-6pm

 

澳門8大街頭美食推介】2. 瓦煲咖啡／奶茶（世記咖啡）

 

　　食完豬扒包，當然要歎杯咖啡或奶茶！擁有近58年歷史的世記咖啡，最值得推介的，一定是其以瓦煲烹調的咖啡和奶茶！前者香滑柔順，含在嘴裏還有一陣獨特的炭燒風味；後者茶香奶滑，甜度適中，不少人喝後都想再encore一杯！更貼心的是，世記咖啡有提供樽裝選擇，可以邊行邊飲，非常方便！

 

（圖源：澳門世記咖啡外賣店Facebook）

 

世記咖啡

［總店］

地址：澳門新馬路崗頂吉祥里地下

營業時間：10am-2:30pm（星期六及日休息）

 

［氹仔外賣店］

地址：澳門氹仔舊城區消防局前地1號地舗

電話：（853）6569 1214

營業時間：11am-7pm（星期二休息）

 

［賣草地外賣店］——裝修中

地址：澳門賣草地里7-15號長信大廈地下

電話：（853）6377 9664

營業時間：11am-7pm（星期二休息）

 

［南灣店］

地址：南灣南灣湖景大馬路744F號湖景豪庭地下E號舖

電話：（853）2871 5510

營業時間：10am-6:30pm（星期日休息）

 

澳門8大街頭美食推介】3. 葡撻（安德魯餅店）

 

　　開業於1989年安德魯餅店，在澳門非常出名，幾乎每一個人來到澳門都會去朝聖，吃一個熱辣辣的葡撻！安德魯餅店葡撻的外皮非常酥脆，蛋漿香濃甜膩而且軟滑，表面還有一塊塊焦糖，咬下去非常香口！正！

 

（圖源：Lord Stow's Bakery Facebook）

（圖源：安德魯餅店官網）

 

安德魯餅店

［總店］

地址：澳門路環市區戴紳禮街1號地下

電話：（853）2888 2534

營業時間：7am-9pm

 

［氹仔店］

地址：澳門氹仔官也街9號栢鴻大廈地下E座

電話：（853）2857 6580

營業時間：10am-7pm

 

［安德魯蛋撻外賣專門店］

地址：澳門路環市區屠場前地康靈閣17及19號地下

電話：（853）2888 2046

營業時間：10am-6pm（逢星期三休息）

 

［安德魯餅店及咖啡店］

地址：澳門威尼斯人度假村大運河購物中心臉譜街870號鋪

電話：（853）2886 6889

營業時間：（星期一至四、日）10am-11pm；星期五至六10am-12midnight

 

下頁睇：更多澳門街頭美食推介

 

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