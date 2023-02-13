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13/02/2023

自助餐推介 | 2月之選！全城最人氣Buffet班霸回歸／勁食生蠔+花式焗蠔／中西日泰式鮑魚無限食／抵食買二送一、網店訂8折

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Text: Katty

　　除了情人節，2月沒有長假期，亦沒有大節日，還有甚麼藉口大吃大喝？如果硬要想一個理由，就是酒店的自助餐都很抵食，以及城中有矚目自助餐新登場吧！部分酒店更推出網店預訂優惠，吃Buffet最平抵至8折，其中一間只需$490起便可以任食空運抵港的法國、美國或愛爾蘭即開生蠔；又有酒店推出鮑魚主題自助餐，可以一口氣食十多款以新鮮鮑魚炮製的美食，非常特別。2月天氣開始潮濕，約大班Friend去酒店吃Buffet擦飽仲唔係最佳節目？

 

自助餐推介 | 1. 極人氣自助餐班霸回歸！無敵維港海鮮壽司甜品質素大升級！—香港麗晶酒店 港畔餐廳 Harbourside

 

　　引頸以待，尖沙咀的香港麗晶酒店回歸喇！酒店經歷自開業以來最大型翻新，並宣布餐廳將分階段開業，以「珍饌盛宴Dining Destination」為概念，當中在洲際酒店時代幾乎日日爆滿、主打自助餐的港畔餐廳Harbourside都返嚟喇！對以前Harbourside自助餐的印象是：貴，但選擇多、優質；今次回歸，食物選擇更多，而且質素更上一層樓。

 

Harbourside的自助餐一向人氣，酒店和餐廳翻新重開後，無論食物和境都人耳目一新。

（圖片來源：香港麗晶酒店）

 

　　自助餐午市、晚市、平日及周末的菜式都略有不同，共通點是按季節經常轉換，所以即使一兩個月來一次，都會有驚喜。先講海鮮，有皇帝蟹腳、北海道帶子、日本蒸鮑魚、新鮮紅蟹、新鮮龍蝦、海膽、虎蝦、三文魚子等輪流登場，編者試吃當天就有巨型兼爆膏的麵包蟹；皇帝蟹腳鮮活飽滿，不會一陣死鹹；簡單如鮮蝦，都吃出鮮活口感與鮮甜味。日本刺身和壽司也是人氣之選，刺身即點即切，很新鮮；壽司醋飯酸甜有致，米飯爽落得來有黏性，是高級日本料理水準。

 

海鮮區永遠是最「擠擁」的，這裏供應的凍海鮮不單屬矜貴款式，而且巨型又新鮮。

（圖片來源：香港麗晶酒店）

刺身和壽司很驚喜！刺身即點即切，厚身又新鮮；壽司吃出高級鮨屋質素。

（圖片來源：香港麗晶酒店）

 

　　自助餐的熱葷也不是普通款式，即切熱辣辣烤肉、自製Pizza， 還有印式羊架、昆布煮蜆、花雕鴨肝、即製天婦羅等，最貼心的，是招牌喇沙和日式鰻魚飯等即製成小portion，款款都令人躍躍欲試！甜品嘛，當然不會令人失望！多款精緻Whole Cake是打卡之選，香蕉太妃撻、黑森林蛋糕、特濃朱古力蛋糕等，超邪惡！還有自家製雪糕，款式多而且味道好；生果嘛，多是法國貨！要開動第二個胃了！

 

自家製雪糕有多種口味選擇，款款都吸引，要試勻晒！

（圖片來源：香港麗晶酒店）

 

　　除了Buffet menu，餐廳環境亦是賣點；眼球「橫掃」維多利亞港，飽覧香港最佳景色，可說贏在起跑線；裝修環境也有大改動，請來室內設計公司Bar Studio操刀，突出明亮充足光線，感覺開揚；餐廳內更有兩棵原生大樹，配上手工馬賽克地板、度身訂製的皮革飾板、仿古飾面鏡子，簡約而富有現代感，耳目一新。

 

餐廳幾乎每張枱都看到無敵維港景致。

（圖片來源：香港麗晶酒店）

環境開揚，簡約得來透出現代感。

（圖片來源：香港麗晶酒店）

 

自助午餐及晚餐

 

收費：

自助午餐

星期一至五 成人$528／位、小童（4-11歲）$268／位；星期六、日及公眾假期 成人$688／位、小童（4-11歲）$348／位（設加一）

自助晚餐

星期日至星期四 成人$888／位、小童（4-11歲）$448／位；星期五、六及公眾假期 成人$928／位、小童（4-11歲）$478／位（設加一）

 

港畔餐廳 Harbourside

地址：尖沙咀梳士巴利道18號香港麗晶酒店地下

電話：2313 2313

營業時間：12nn-10:30m

網址按此

 

下一頁：蠔迷注意！精品鮮蠔主題Buffet！無限食即開生蠔、不同花款焗蠔！

 

 

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