拿破崙蛋糕推介｜精選城中5間人氣名店：辨識度高網格拿破崙／慶生必備字母款／超正創意Tiramisu口味／酒店精品不腍酥皮

近年愈來愈多人喜歡食拿破崙蛋糕，多間5星級酒店的餅店都以拿破崙蛋糕作為招牌甜品，更有不少網店更專門只賣拿破崙蛋糕！除了最受歡迎的芒果、士多啤梨口味，而家更有tiramisu、黑森林等創意口味！邊間好味？下次訂蛋糕慶祝的時候，可以考慮以下幾間人氣名店！

拿破崙蛋糕推介 | 1. 由網店做到地舖！辨識度高超人氣網格拿破崙！—百子

「百子」的拿破崙蛋糕，最頂一層是網格酥皮，非常易認。酥皮比較厚身，著重酥脆口感，比較「實在」，而且比一般拿破崙蛋糕易切，一刀就能整齊地切開，絕對乾手淨腳！每層酥表面都帶有焦糖，有獨特的香甜味，中間夾著的吉士醬全由人手製作，用日本雞蛋黃、有機天然雲呢拿醬及大量的雲呢拿籽炮製，份外香濃。

『 芒果 』 網格拿破崙，可選擇2磅（$478）或3.5磅（$698）。

（圖片來源：百子官網）

『 草莓 』 網格拿破崙，可以透過網格看到面層的士多啤梨，有2磅（$478）及3.5磅（$698）可供選擇。

（圖片來源：百子官網）

芒果拿破崙（$52）

葉型拿破崙小蛋糕，一人一件，方便食。

（圖片來源：百子官網）

草莓拿破崙（$52）

賣相同樣別致。

（圖片來源：百子官網）

除了士多啤梨及芒果口味外，更有栗子rum酒味。由於外型獨特又好食，所以很受食客歡迎，由網店做到於觀塘開設樓上舖，去年年底更於灣仔開設地舖，勁方便。

去年年底於灣仔修頓球場對面開設地舖。

（圖片來源：百子官網）

除了拿破崙蛋糕，灣仔分店有多款蛋糕可供即場購買。

（圖片來源：百子官網）

『百子』燒菓子 & 洋菓子 專売店

地址：灣仔軒尼詩道87號A1&A2號舖地下

電話：6320 2060

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