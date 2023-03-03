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03/03/2023

澳門快閃遊 | 澳門餐廳奢華推介！貴氣葡菜燉海鮮／人生必試世紀名廚法國菜／人氣白松露私房菜／殿堂級手工粵菜

#0+3 #旅遊 #旅行 #澳門 #過大海 #葡菜 #葡國菜 #Guincho a Galera #Fortaleza do Guincho #米芝蓮 #Captaplana #燉海鮮 #血醬鴨胸飯 #世紀名廚 #法國菜 #Robuchon au Rome #天巢 #中菜 #譽瓏軒 #鮑參翅肚 #藍子魚 #本地海鮮 #海鮮 #福布斯旅遊指南 #茶皇雞 #30年陳皮 #星斑 #點心 #伊比利亞黑毛豬 #杜阮涼瓜 #白蘆筍 #永利軒 #Elite Traveler #Elite Traveler #最具影響力廚師 #亞洲50最佳餐廳 #庭園 #茶師 #Tasting Menu #川菜 #麻辣 #雞豆花 #黑松露 #白松露 #粵菜
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Text: Yan Chung

　　終於可以再次踏足澳門，距離不再這麼近、那麼遠！只是前往離島般的時間，便有旅行度假的感覺。去澳門，把熟悉的感覺追回來，最好便是靠佳餚美食。澳門的奢華，有種天花亂墜的離地電影感，總令人著迷！闊別兩、三年，不要吝惜，盡情豪氣去享受！推介6間澳門奢華食府，由法國菜、意大利菜、葡國菜、粵菜至川菜也有。不用著急，去澳門，可以有下次再下次！


澳門餐廳奢華推介 | 1. 葡國米芝蓮過江龍！皇室貴氣葡菜必食燉海鮮、$630性價比高嚐味餐單──Guincho a Galera


　　Guincho a Galera葡國餐廳是葡萄牙米芝蓮一星餐廳Fortaleza do Guincho的首間海外分店，是不少名人明星的心水之選。Fortzleza do Guincho位於葡萄牙的卡斯凱什北部的Guincho峭壁上，極有氣勢，有不少皇室人員席上客。而澳門店也不例外，餐廳裝潢散發高貴氣息，亦有葡萄牙的亮麗色彩，牆身和地板也用上葡國常見的瓷磚拼圖，加上枝形吊燈以及古典油畫，以及經典的鑲邊白色瓷器，充滿南歐的風情。



Guincho a Galera葡國餐廳是葡萄牙米芝蓮一星餐廳Fortaleza do Guincho的首間海外分店。
（圖片來源：Guincho a Galera FB）



餐廳裝潢散發高貴古典氣息。
（圖片來源：Guincho a Galera FB）


　　餐廳主打fine dining體驗的高級葡國菜，菜式集合傳統口味和精準細緻的烹調，招牌菜有Captaplana燉海鮮，充滿地中海的濃厚海洋氣息，鮮香迸發。而另一道是皇家血醬鴨胸飯，軟嫩中帶微微煙韌的鴨胸肉，加上鮮腴的醬汁淋在軟糯帶濕的米飯上，十分誘人。另外，只要加大約百多二百澳門幣，便可享用甜點餐車上約六、七款甜品，如蛋絲蛋糕、米布甸和木糠布甸等，嗜甜必定大滿足！



葡萄牙人聚餐愛分享，所以燉海鮮也是大分量，可以與友人分享。
（圖片來源：Guincho a Galera FB）



Guincho a Galera的海鮮有水準，厚身魚肉煎得外脆內鬆軟多汁，加上調味，充滿地中海鮮香。
（圖片來源：Guincho a Galera FB）



甜品選擇多，亦經常轉換款式，每次來也有驚喜。
（圖片來源：Guincho a Galera FB）



五道菜嚐味菜單每位只是$630，以此環境和名氣，性格比高！
（圖片來源：葡京酒店）


葡國餐廳Guincho a Galera
地址：南灣葡京路2-4號葡京酒店西座3樓
電話：+853 8803 7676
營業時間：星期一至日 12nn—2:30pm、6:30pm—10:30pm


下一頁：近距離朝聖！連續14年摘米芝蓮！世紀名廚超豪法國菜

 

 

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