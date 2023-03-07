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07/03/2023

自助餐推介 | 預約困難！人氣Buffet回歸！勁食爆膏麵包蟹/啖啖肉蒸龍蝦/Omakase級刺身壽司/超靚打卡甜品

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Text: Sammy Leung Photo: Tim Ip

     香港麗晶酒店最近翻新重開，當中4間標誌性的餐廳正式回歸，更分階段開業。說到最最最人氣、注目的一間，必數主打自助餐的Harbourside港畔餐廳！今次先由編輯帶大家看看餐廳新面貌裝潢，當然最重要還是大升級的自助餐items，相較以前有沒有跌Watt？還是更上一層樓？即刻睇落去！



　　

Harbourside港畔餐廳

 

　　如果你是Harbourside港畔餐廳的熟客，應該知道以往其自助餐有多人氣！就算堪稱全城最貴，也長期座無虛席兼常獲好評！翻新重開的Harbourside，無論裝潢與自助餐食物都比以往有過之無不及！先看看環境，落地大玻璃、無敵維港景致依然是主角中的主角，大家可以一邊欣賞無敵海景，一邊大吃大喝！室內裝潢也花過不少心思，請來Bar Studio操刀設計，利用樸實的橄欖與酒紅色為主調，配以兩棵原生大樹、皮革飾板、仿古飾面鏡子及手工馬賽克地板，感覺清新簡潔得來，又帶有一種家的感覺。

 

無敵維港景致

室內裝潢請來Bar Studio操刀設計，感覺清新簡潔得來，又帶有一種家的感覺。 (圖片來源：香港麗晶酒店)

 

　　自助餐櫃枱也花過心思，用潔白石材去襯托各式繽紛美食，十分優雅。當然，還不少得一整列的cooking stations，大家可以欣賞廚師在銅面烹飪台上大顯身手，邊食邊睇cooking show！

 

下一頁：即睇自助餐美食！

 

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