最新精選自助餐推介 | Buffet超抵優惠！香格里拉2送1／平絕$296起連加一任食即開生蠔／M+新登場靚景自助餐／任食米芝蓮片皮鴨

疫情時食自助餐都很麻煩，每次行去buffet枱時都要戴口罩，很難盡興！終於等到除罩的一日，不用又戴又除，方便得多，即刻想訂位開懷大吃一番！3、4月不少酒店都推出新的主題自助餐及新優惠，非常吸引，是時候約朋友去慶祝一下！

最新精選自助餐推介 | 1. 港島香格里拉cafe TOO：超抵！限時優惠買2送1！小童半價

港島香格里拉的cafe TOO一直是城中最受歡迎的酒店自助餐之一，最近推出多款升級晚市海鮮美食，包括清蒸波士頓龍蝦、日本壽司刺身如左口魚及深海池魚、即製刺身手卷等，加上波士龍蝦（僅限晚市）、麵包蟹、青口、蟹腳等，海鮮控定必滿足。另外，餐廳更與多間本地知名食府合作，推出「港式 · 港食」自助餐（供應至3月31日），美食包括榮獲米芝蓮殊榮的一樂燒鵝之招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵，以及更多地道美食，而合作食府將作不定期更新，為食客帶來不同的美食驚喜。由即日起至4月30日以優惠碼「HKSLC0313」訂座，更可獲自助午餐及晚餐「買二送一」優惠（但不適用於4月7-10日），即是平日午餐3人同行只是$996，4-11歲亦可有自助餐原價5折優惠。

cafe TOO的環球海鮮自助餐一直享負盛名，波士龍蝦（僅限晚市）、麵包蟹、青口、蟹腳等，樣樣都新鮮飽滿。

（圖片來源：cafe TOO）

由即日至3月31日，cafe TOO與多間本地知名食府合作，推出「港式 · 港食」自助餐，可以食到一樂燒鵝之招牌脆皮燒鵝、安利魚蛋粉麵的魚蛋魚片頭麵等地道美食。（圖片來源：cafe TOO）

除了香港人最喜歡的壽司之外，餐廳更供應即製刺身手卷。

（圖片來源：cafe TOO）

環球海鮮及「港式 · 港食」自助餐

自助午餐

供應時間：星期一至五 12nn-2:30pm，星期六 12nn-3pm

收費：星期一至五 $498，星期六 $558

自助早午餐

供應時間：星期日及公眾假期 12nn-3pm

收費：$738

自助晚餐

供應時間：6:30pm-10pm

收費：星期一至四 $768，星期五至星期日、公眾假期及公眾假期前夕 $798

cafe TOO

地址：香港中區法院道太古廣場港島香格里拉7樓

電話：2820 8571

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