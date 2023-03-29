亞洲50最佳餐廳名單出爐！曼谷、東京餐廳包辦5強！東京最強懷石料理Den跌出三甲！邊間no.1旅行要book？（附完整得獎名單）

2023 年度「亞洲 50 最佳餐廳」（Asia's 50 Best Restaurants）名單昨晚終於出爐，曼谷的 Le Du 餐廳榮登榜首，東京的 Sézanne 則由第 15 位躍升至第 2 位，曼谷、東京更包辦「亞洲 50 最佳餐廳」 Top 5，即睇上榜餐廳名單！

「亞洲 50 最佳餐廳」由超過 300 名食評家、名廚、餐廳東主和區域內備受推崇的美食家投票選出，今年的 50 強「最佳餐廳」分別來自 19 個城市，包括 7 間新上榜，以及 8 間再度入圍的餐廳。數到今屆大贏家，非泰國曼谷莫屬，多達 9 間餐廳上榜，而且 10 強當中更佔 4 個席位，包括位列榜首的 Le Du、第 3 位的 Nusara、第 5 位的 Gaggan Anand，以及第 9 位的 Sorn，多間餐廳都名列前茅，實力最強！日本東京也不遑多讓，同樣有 4 間餐廳打入 10 強，第 7 位 Florilège 的主廚川手寬康（Hiroyasu Kawate）更榮獲由獲獎廚師票選的「Inedit Damm 主廚之選獎」（Inedit Damm Chefs’ Choice Award）。

「亞洲 50 最佳餐廳」頒獎禮昨晚（28 日）於新加坡完滿結束，這是自疫情以來首度以實體形式舉行典禮。

香港則有 5 間餐廳再度上榜，像去年排行第 5 的大班樓，今年雖跌至第 13 位，但依然是香港成績最好的上榜餐廳，緊隨其後是第 29 位的 Neighbourhood，還有第 37 位的永、第 41 位的 Mono，以及第 49 位的 Caprice。

亞洲 50 最佳餐廳第 5 位｜Gaggan Anand（曼谷）

印度名廚 Gaggan Anand 札根曼谷多年，曾四度蟬聯「亞洲 50 最佳餐廳」榜首，事業如日方中，卻於 2019 年突然宣布關店。不足一年，他再在 Sukhumvit SOI 31 開設同名新餐廳，主打充滿藝術性的創意印度菜。同時貫徹「叛逆」風格，如用 Emoji 表情牌代替 menu，要客人猜想到底是甚麼菜式，種種元素都足以令 Gaggan Anand 今年強勢回歸榜單，排名第 5 位。

Gaggan Anand

地址︰68 Sukhumvit 31, Khlong Tan Nuea, Watthana, Bangkok 10110, Thailand

電話︰+66 98 883 1022

網址︰https://gaggananand.com/

亞洲 50 最佳餐廳第 4 位｜Den （東京）

憑創意懷石料理打響名堂的 Den，繼去年榮獲「亞洲最佳餐廳」稱號之後，今年跌至第 4 位，最大賣點是主廚長谷川在佑喜歡以幽默方式重新包裝日本高級的懷石料理，例如把塞滿餡料的炸雞翼放入肯德基般的炸雞盒，打開還有雞仔玩具、樹葉等；招牌野菜沙律用上多達 20 種食材，更以一兩隻「螞蟻」點綴，玩味十足。

Den

地址︰日本東京都澀谷區神宮前 2-3-18

電話︰+81 3 6455 5433

網址︰www.jimbochoden.com/

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