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30/03/2023

亞洲50最佳餐廳2023 | 香港5間餐廳再度上榜！大班樓no.13繼續香港最Top！邊間海鮮最強？人生必吃？即睇香港、澳門7間上榜餐廳介紹，快訂！

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Text: Yan Chung Photo: 由餐廳提供

　　2023年度「亞洲50最佳餐廳（Asia’s 50 Best Resturants）」在3月28日於新加坡聖淘沙名勝世界舉行頒獎典體，50間餐廳名單也已經出爐。今屆得獎名單涵蓋19個城市的餐廳，包括7間新上榜餐廳，曼谷有9間餐廳入圍之餘，當中的Le Du更首登榜首。另外，香港5間、澳門有2間餐廳再度上榜，要留意名單盡快訂位了！

 

自疫情後首次以實體形式舉行的亞洲50最佳餐廳頒獎典禮，名廚們聚首一堂，場面感動。

 

　　作為「世界50最佳餐廳」其中一部份的「亞洲50最佳餐廳」權威性於飲食界極高。評審委員會(Asia’s 50 Best Restaurants Academy)由逾300名在亞洲餐飲界極具影響力的食評家、廚師、餐廳老闆及資深美食家所組成。「亞洲50最佳餐廳」可說是美食愛好者的最佳指南，一起看看2023年度名單亮點！

 

亞洲50最佳餐廳2023 | 曼谷Le Du首登榜首！不時不食精緻泰菜

 

　　Le Du自2017年便開始入圍「亞洲50最佳餐廳」，今年更榮登榜首成為第一位，可喜可賀。Le Du的大廚Thitd Tassanakajohn(Chef Ton)於泰國的朱拉隆功大學修讀經濟系，畢業後成為投資銀行家，後來更因與家人的協議完成MBA學位。MBA畢業後，他前往紐約美國烹飪學院進修，後來於紐約的米芝蓮餐廳包括Eleven Madison Park、The Modern和Jean Georges等工作，2013年返鄉後開設Le Du。

 

　　Le Du於泰文中解季節，反映Chef Ton烹調理念著重不時不食，採用泰國由北至南的優質新鮮食材，以現代手法呈現泰國菜的傳統風味。在Le Du，會發覺泰國季節分明，在雨季，Chef Ton甚至將泰北名菜用料——野生螞蟻幼蟲加入泰國南部咖喱當中，成為賣相精緻的菜式。能成為「亞洲50最佳餐廳」，足已證明其菜式的獨特和原創性。

 

Le Du自2017年便開始入圍「亞洲50最佳餐廳」，今年更榮登榜首成為第一位。

Le Du由紐約美國烹飪學院畢業的大廚Thitd Tassanakajohn(Chef Ton)掌舵。

Chef Ton著重不時不食，採用泰國本地食材，以現代手法呈現泰國菜的傳統風味。

 

亞洲50最佳餐廳2023 | 7間新上榜餐廳：清奈Avartana成績最佳

 

　　今年有7間餐廳新上榜，印度清奈的Avartana初次上榜便獲得第30位的排名，更榮獲「最佳新上榜餐廳」。曼谷有3間餐廳新上榜，Potong（35位）和Baan Tepa（46位）都是由女廚師掌舵。而Ms. Maria & Mr. Singh（33位），則是由Gaggan Anand主理。新加坡新上榜餐廳有Born（36位），北京有主打北歐精緻料理的Refer（50位），菲律賓有Metiz（48位）。至於香港，2023年度未有餐廳新上榜50最佳餐廳，不過51至100位的排名當中有首度入圍的甬府（54位）、Ando（61位）和Estro（62位），再加把勁，希望明年成績更佳！

 

印度清奈的Avartana初次上榜便獲得第30位的排名，更榮獲「最佳新上榜餐廳」。

曼谷今年有3間餐廳新上榜，其中Ms. Maria & Mr. Singh更是由Gaggan Anand主理。

新加坡也有餐廳新上榜，Born排名36位，成績不錯。

北京新入圍餐廳Refer主打精緻北歐料理。

 

亞洲50最佳餐廳2023 | 香港5間餐廳繼續上榜！保持香港最Top排名，繼續預約困難—大班樓

 

　　香港今年有5間餐廳繼續上榜，而大班樓的排名雖然由去年第5位跌至第13位，但仍是排名最高的香港餐廳，保持「香港最佳餐廳」頭銜。其他4間包括Neighbourhood(29位)、永(37位)、Mono(41位)和Caprice(49位)。

 

　　2009年開業的大班樓，從未間斷的「預約困難」，於2021年獲得「亞洲50最佳餐廳」第一名後，更加一位難求。今年雖然排名跌至13位，但相信熱度不減。大班樓去年由中環九如坊遷址至上環商廈，用餐座位雖然比以往少，但廚房面積卻加大50%，看得出餐廳主理人葉一南有意將食府推上一層樓。

 

大班樓去年由中環九如坊遷址上環商廈，裝修比以往更富設計感，有現代低調奢華。

 

　　上環大班樓裝潢有設計感，但對饕餮來說，最關心還是當中佳餚。環境雖然大改，但放心，廚房班底不變，叫人念念不忘的雞油花雕蒸花蟹陳村粉依然有提供，炭火厚切叉燒、荔浦鴨盒仍有保留。另外，也加入全豬頭拼盤、豉油王豆豉欖菜煎泥蟹和蟛蜞膏豆仁炒本灣甜蝦仁等新菜。大班樓現時採網上平台公開預訂之外，客人亦需於三天前跟餐廳擬好菜單。讓廚房有更充足時間作準備，對餐廳對客人也是好事！

 

大班樓廚房由郭師傅掌舵，保留舊有名菜，亦加入不少新菜。

令人念念不忘的雞油花雕蒸花蟹陳村粉依然有提供，放心！

 

大班樓

地址：中環威靈頓街198號The Wellington 3樓

電話：2555 2202

 

下一頁：亞洲50最佳餐廳2023 | 多年入選亞洲50最佳餐廳！鬼才老闆獨有Style創意海鮮

 

 

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