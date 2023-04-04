復活節自助餐精選推介！買二送二Buffet優惠／即切黃鰭吞拿魚表演／應節蛋型甜品／抵食半自助下午茶任吃甜品

4月放假幾天，大家有甚麼活動呢？不如去食一餐好的！今次etnet為大家推介8間酒店的復活節自助餐，當中有表演即切黃鰭金槍魚、任食彈牙多汁波士頓龍蝦等等。另外，更有酒店自助餐正進行買2送2優惠，所以真的不可以錯過！

復活節自助餐│1. 帝京酒店：超熱鬧！勁食新西蘭深海小龍蝦！星期五晚表演即切黃鰭金槍魚

帝京酒店自助餐廳花月庭選用來自新西蘭的深海小龍蝦與黃鰭金槍魚做主題，在4月1日至6月30日 推出「紐西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐。

先看看有甚麼海鮮！除了有長腳蟹、美國生蠔、藍青口、新西蘭青口等，在星期一至四晚不定期供應即切魚生，包括池魚、鱆紅魚、三文魚等；每逢星期五晚更會即場表演即切原條直送黃鰭金槍魚，氣氛熱鬧！

話明以深海小龍蝦做主題，菜式超多選擇！大廚選用新西蘭深水小龍蝦入饌，以富有南歐風味的傳統烹調方法製作，可以突出小龍蝦的鮮味與肉汁，多道蝦饌包括新西蘭深水小龍蝦沙律、意式焗小龍蝦伴香草牛油薯蓉、新西蘭深水小龍蝦意大利飯、芝士小龍蝦焗意大利黑松露雲吞及火炙新西蘭深水小龍蝦壽司等，食法多變。

花月庭每逢週五至日、公眾假期及前夕更加推升級美饌，升級美食包括凍龍蝦、籠仔金蒜龍蝦雞球飯、椰子海螺蟲草花燉雞湯、四川麻辣鮑魚滑雞煲、北京片皮鴨、磯燒日本陸奧灣帆立貝等。

另一個不可不提的是甜品，花月庭會推出加入帶酒香及橙香蛋黄醬的鮮果橙酒沙巴翁、黄澄澄亮澤誘人的意大利檸檬酒蛋糕、以羅漢果糖取代砂糖製作的抹茶燕麥糠布甸、無添加糖有機豆乳忌廉蛋糕及季節甜點櫻花水信玄餅。

花月庭紐西蘭深水小龍蝦．南歐海鮮自助晚餐

日期：2023 年 4 月 1 日至 6 月 30 日

時間：下午5時45分至下午10時

地點：九龍太子道西193號帝京酒店2樓

價格（另加一服務費）：

-星期一至四（下午5時45分至下午7時45分、下午8時至下午10時）成人$578小童 $358

-星期一至四（下午6時至下午10時）成人$718小童 $438

-星期五至日、公眾假期及前夕（下午5時45分至下午7時45分、下午8時至下午10時）成人$638小童 $418

-星期五至日、公眾假期及前夕（下午6時至下午10時）成人$798小童 $508

詳情：https://www.royalplaza.com.hk/hk/european-seafood-treasure-and-scampi-dinner-buffet/

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