米芝蓮2023 ｜香港澳門米芝蓮餐廳完整名單！15餐廳新上榜、升級！邊間首度躋身三星？龍景軒搣一粒變兩星！新增3大特別獎！

米芝蓮2023名單剛剛出爐！繼必比登推介之後，米芝蓮今日（26 日）在澳門舉行第 15 屆《香港澳門米芝蓮指南》典禮，並揭曉最新摘星餐廳的完整名單。今年共 250 間餐廳入選米芝蓮，其中香港獲頒星級肯定的餐廳就佔 206 間。

每年最令人期待的三星餐廳名單終於有新成員加入，位於中環、主打法國菜 Fine Dining 的 Ta Vie 旅今年躋身三星之列！但連續多年獲米芝蓮三星的四季酒店龍景軒卻跌至二星。二星食肆方面，一共有18間，當中3間是今年新上榜的，包括廚魔、麗晶軒及由去年1星升至2星的Run 潤。另外，今年有67間香港及澳門餐廳獲一星，其中11間是新上榜，包括大班樓、廚魔名人、Neighborhood、Noi等。

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米芝蓮2023｜澳門必比登推介7大上榜餐廳！一次睇勻必試菜式！老餐室心機燉陳皮鴨/人氣蝦籽麵/榜上唯一家庭式葡菜

三星餐廳＊＊＊（10 間）

新上榜：

旅（中環）

旅

其他三星餐廳：

Caprice

富臨飯店

L'Atelier de Joël Robuchon

8 ½ Otto e Mezzo-Bombana

志魂

唐閣

譽瓏軒（澳門）

天巢法國餐廳（澳門）

8餐廳（澳門）

二星餐廳名單＊＊（18 間）

新上榜：

廚魔

麗晶軒

潤

潤—松露醬龍蝦春卷

其他二星餐廳︰

Amber

Arbor

Écriture

風味居

L'Envol

龍景軒

泓

Octavium

川江月

新同樂

Tate

天龍軒

杜卡斯（澳門）

永利軒（澳門）

營致會館

Amber

米芝蓮一星餐廳＊（67 間）

新上榜：

D.H.K疊囍居

Estro

蜀道（澳門）

Godenya

Kappo Rin 凜割烹

Nagamoto

Neighborhood

Noi

大班樓

廚魔名人坊

准陽曉宴 （澳門）

Estro 主廚—Chef Antimo

大班樓—雞油花雕蒸花蟹陳村粉

廚魔名人坊—燕窩釀鳳翼

Noi

其他一星餐廳︰

8 1／2 Otto E Mezzo Bombana（澳門）

Andō

Arcane

Beefbar

Belon

Chaat

Duddell's 都爹利會館

ÉPURE

福臨門（灣仔）

富豪

Gaddi's 吉地士

Hansik Goo

何洪記

I M Teppanyaki & Wine 鑄‧鐵板燒

御寶軒（尖沙咀）

蘇浙滙（灣仔）

甘牌燒鵝

麗軒

留園雅敘

六福菜館

Louise

萬豪金殿

文華廳

文華扒房+酒吧

明閣（旺角）

Mono

New Punjab Club

彭慶記

玥龍軒

珀翠

Roganic（銅鑼灣）

Ryota Kappou Modern

家全七福

香宮

嘉麟樓

夏宮

鮨‧齋藤

Sushi Wadatsumi

Takumi by Daisuke Mori

The Araki

大廚

Tosca di Angelo

Vea

Whey

永利宮

新榮記

Yardbird

一樂燒鵝

逸東軒

夜上海（尖沙嘴）

帝影樓

甬府

Zest by Konishi

浙江軒

紫逸軒

瑞兆

甬府

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