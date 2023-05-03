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03/05/2023

母親節自助餐2023｜酒店 Buffet超抵早鳥優惠！ 港島香格里拉低至7折 / WM送護膚禮物包 / 沙田帝逸黑松露鴨肝主題

#母親節
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Text: Louise Yuen

　　臨近母親節，就算不出去大肆慶祝，簡單book酒店餐廳大吃一頓豐盛的母親節自助餐亦是孝敬媽媽的好方法。今年不少酒店依舊推出早鳥優惠，像沙田帝逸酒店在指定日子前預訂即有85折，歎盡黑松露、鴨肝及海鮮；旺角康得思酒店又任食生蠔、蟹腳、片皮鴨，還有紅磡嘉里酒店7折大擦美式燒烤自助晚餐，場內更即席炭燒原隻小山羊，「肉食獸」大愛。即睇8大酒店buffet早鳥優惠！


母親節自助餐01｜沙田帝逸酒店「黑松露．鴨肝」海鮮自助餐！送花膠鮑魚燉湯／5.8前預訂有85折

 

　　位於沙田的帝逸酒店Alva House今個母親節推出「黑松露．鴨肝」 極致滋味海鮮自助晚餐，以黑松露和鴨肝入饌，炮製出香烤黑松露威靈頓牛柳、黑松露煎鴨肝、黑松露牛油扇貝、黑松露蘑菇忌廉汁闊條麵及黑松露蘑菇意大利飯等多款佳餚。餐廳亦提供即開生蠔、冰鎮龍蝦及麵包蟹等buffet必食之選！酒店更有黑松露鴨肝意大利雪糕、D24榴槤意式雪糕、 4款Häagen-Dazs雪糕及精緻蛋糕，選擇甚多。

 


帝逸酒店Alva House設有270尺自助餐桌。


　　於2023年5月13日至14日自助晚餐期間，Alva House更特別為媽媽們送上一客花膠鮑魚羊肚菌燉海螺，經過4小時燉煮，滋味倍增。若於2023年5月8日前預訂及繳付訂金，更有85折早鳥優惠。

 


花膠鮑魚羊肚菌燉海螺

 


帝逸酒店Alva House


Alva House
地址：沙田源康街1號帝逸酒店一樓
電話：3653 1168/ 5237 7111（WhatsApp）
網址︰www.alva.com.hk/tc/dining（供網上訂座）


「黑松露．鴨肝」極致滋味海鮮自助晚餐
供應時段︰（首輪）下午5時30分至晚上8時；）次輪）晚上8時30分至晚上11時
價錢︰成人$798起、小童$468起


下一頁︰旺角The Place任食生蠔／蟹腳／片皮鴨

 

 

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