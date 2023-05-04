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04/05/2023

全港必食片皮鴨推介 | 人氣店新店齊晒！片皮鴨關注組no.1／北京名店超鬆化蜂巢鴨皮／屋苑名廚秘店／期間限定半價食烤鴨

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Text: Katty

　　香港人很愛吃片皮鴨，愛吃到在Facebook開了片皮鴨關注組！以往只有京川菜館才食到，現在有很多粵菜酒樓都會供應，而片皮鴨專門店近年更愈開愈多。香軟的麼麼皮，包著熱辣辣皮脆肉嫩的鴨件，再加上鴨醬、京葱、青瓜……確實令人難以抗拒！今次就介紹幾間新店及城中名店的片皮鴨，大家食過幾多間？

 

全港必食片皮鴨推介 | 1. 子鴨留香：特選50天配種鴨肉嫩少肥 + 18種香料 + 即場手搓麼麼皮

 

　　一看這間於今年1月新開的餐廳店名便知這是食鴨的專門店，店內選用的鴨是以番鴨跟米鴨配種出來，全無激素，於佛山一個專場養殖，用整整50天養殖出來。新鮮的鴨經過處理後，師傅會用18種香料醃製，然後以高溫慢火烤焗，再經20小時風乾鴨身，讓鴨皮達致最乾爽的狀態，這樣烤出來的鴨皮才是最香脆鬆化。烤鴨油脂均勻，皮薄肉嫩。這裏最大特色是師傅堅持每日用人手製作麼麼皮，所以特別煙韌軟糯；再配上秘製填鴨醬，加倍突出填鴨片脆肉嫩的鮮味。另外，餐廳其他的京、川、滬及上海菜都非常有水準，值得一試。

 

留香烤鴨 $288半隻

皮香肉嫩，一點也不油膩，配以充滿麥香及有口感的麼麼皮、自製牛油果醬、山楂條、京葱、青瓜，美味又有新鮮感。

（圖片來源：Katty拍攝）

所有鴨都於店內處理及烤焗，於開放式廚房切片再上枱。

（圖片來源：Katty拍攝）

師傅每天在店內新鮮製作麼麼皮，所以特別軟糯。

（圖片來源：Katty拍攝）

松子炒鴨崧（跟叉子燒餅兩件）。

（圖片來源：子鴨留香）

蟹籽鴨菘菜粒炒飯。

（圖片來源：子鴨留香）

餐廳佔地超過5,696 呎，採用中國古典建築風格，時尚而不失典雅。

（圖片來源：子鴨留香）

 

子鴨留香

地址：荃灣楊屋道 1 號荃新天地地下 G48, G50, G52, G56, G58 & G77 號舖

電話：9198 2119

 

下一頁：北京過江龍烤鴨店！蜂巢鴨皮超鬆化！必食全新鮮黑松露烤鴨

 

 

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