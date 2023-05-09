酸菜魚正店推介│港九新界有齊！豬骨鰂魚鱸魚骨濃湯底 / 醃足90日小葉芥菜變酸菜 / 5種魚28種配菜任選配

酸菜魚酸辣開胃，不少香港人都喜歡吃，你們又喜歡嗎？一片片的草魚配上酸菜、泡辣椒、花椒、蔬菜、寬粉等等，吃上去一點都不會膩，配飯的話真的可以多吃一碗。而近年香港愈來愈多川菜館，大家又吃過哪幾間呢？今次就推介香港4間城中的酸菜魚，一齊去試試吧！

香港酸菜魚│1. 十二味：用3種不同品種酸菜+豬骨鰂魚鱸魚骨濃湯底

港九新界都有分店的十二味，大家可能都試過。十二味主打川菜，菜單上有鮮香麻辣的麻辣香鍋、味濃香醇的酸菜魚、唇齒留香的酥脆炸串、鮮甜小龍蝦及鮮香爽嫩的烤黃花魚等等。

今次先看看酸菜魚，分為$248人見人愛酸菜魚及$348的土豪版酸菜魚（3至4人份），兩者分量十足。酸菜魚的魚湯不會太油，以豬骨、鰂魚和鱸魚骨熬成，而且一啖下去會試到酸度香料辣料比例恰當，麻辣又十分開胃。而酸菜魚用3種不同品種的酸菜混搭而成，有幾乎沒骨又嫩滑的魚片、入味的雞髀菇、爽口的萵筍等，豐富用料令到層次分明。大家記得可以加上寬麵，寬麵吸了魚湯，又有咬口又入味！

另外，十二味部分分店會提供：飄香水煮魚、水煮牛肉、霸王辣子雞、乾煸肥腸 、川香回鍋肉、武隆尖椒雞、極品麻婆豆腐、清炒綠時蔬、酸辣土豆絲、 杏仁青檸蝦球等，適合喜歡吃辣的你！

十二味

地址：https://www.12flavors.com/allbranches

詳情：https://www.12flavors.com/

下一頁：90日小葉芥菜變酸菜