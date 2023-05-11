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11/05/2023

母親節2023│母親節開餐8大精選推介：中菜、西餐、Brunch、自助餐有齊！豪食私房乾鮑魚脆皮海參 / 自助餐送杏汁蛋白燉燕窩 / 海景餐廳送英國品牌沐浴油

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Text: Sammy Leung

　　今個星期日就是母親節，大家準備如何和媽媽慶祝？送花？買禮物？現金？還是帶她們去食一餐好呢？如果還沒想好的話，就要看下去了！今次etnet為大家精選了間餐廳，當中包括了西式的、中式的或者是自助餐都有，大家可以因應媽媽的口味，一齊去食餐好的！Go！Go！Go！


　　如果媽媽喜歡中菜的話，今次會推介香港會議展覽中心「中庭」滋補養顏的中菜、翻新重開的香港麗晶酒店麗晶軒等等。


母親節2023│1. 香港會議展覽中心「中庭」：上等食材！飲滋補養顏螺頭湯＋仲送「敬母蟠桃」


　　香港會議展覽中心「中庭」的母親節全新菜譜均由中庭助理行政總廚干曙光師傅以上等時令食材炮製，在5月5日至14日推出「頌親宴」及「感恩宴」2款母親節精選套餐，2款套餐於午市及晚市均有供應。


　　干師傅以花膠、松茸、螺頭等食材，以中式手法烹調精緻菜式，菜式推介包括蜜汁叉燒、皮薄香脆的黑松露腐皮卷及滋補養顏的松茸淮山杞子燉螺頭湯、柚子蜜脆蝦球、蠔皇六頭鮑魚扣柚皮。每位客人更會獲贈「敬母蟠桃」一個。

 

 


香港會議展覽中心「中庭」
地址：香港灣仔港灣道一號香港會議展覽中心一樓
價錢：每席港幣 3,360 元起 （供 6 位用）及港幣 6,720 元起 （供12 位用）。設茶芥每位港幣22元及另加一服務費
時間：
午餐
星期一至星期五：上午11時30分至下午3時
星期六、星期日及公眾假期：上午11時至下午3時
晚餐
星期一至星期日及公眾假期：晚上6時至9時30分
詳情：https://restaurants.hkcec.com/zh/TheAtrium


下一頁：八道菜晚餐食香脆蠔皇鮑魚蝦膠釀黑菇

 

 

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