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16/05/2023

辣友必食最Hit川菜館！連續11年米芝蓮推介/隱世小店煲仔酸菜魚/精緻筵席川菜

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Text: Yan Chung

　　乍雨乍晴、乍暖還寒的天氣，看來還會持續一陣子，難免令人納悶。踢走負能量，帶來好心情的最佳方法，當然就是美食。為這種天氣帶來刺激，一於吃川菜。要辣得過癮，辣得滿足，便要留意以下六間川菜館推介。川菜近年成為中菜主流，香港的川菜館也百花齊放，以下有新店有老字號，有豪裝有貼地，有傳統有新派，無論不怕辣或怕不辣的辣友們，把清單收藏下來吧！

 

香港川菜推介 01｜麻辣燙︰連續11年米芝蓮必比登推介

 

　　川菜小店能夠連續11年獲得米芝蓮必比登推介，實在不簡單。麻辣燙Chilli Fagara在2005年於中環嘉咸街開業，於當時可說領先將川菜年輕化和時尚化。由嘉咸街搬到卑利街，仍是維持小店格局，於設計當中混入獨特擺設，帶出四川菜香辣紅色色彩的同時，也散發出現代感和親切溫馨的氛圍。

 

由嘉咸街搬到卑利街，仍是維持小店格局。（圖片來源：麻辣燙）

麻辣燙位於卑利街的斜路上。（圖片來源：麻辣燙）

 

　　麻辣燙由Tracy Wong和陳啟英兩母女打理，女兒主外、母親主內。別以為口味偏向老外，負責掌廚的陳啟英來自重慶，家中幾代也做餐飲，自小便下廚，現在有五十多年烹調經驗。1998年來港之前，曾於加拿大經營川菜館，為了Tracy來到香港，更開設麻辣燙，至今一直保留家傳菜譜，所以麻辣燙提供不少四川人的家常菜式。

 

麻辣燙由Tracy Wong和陳啟英兩母女打理，菜式香辣當中也充滿溫情。（圖片來源：麻辣燙）

陳師傅至今一直保留家傳菜譜，所以麻辣燙提供不少四川人的家常菜式，如這道麻辣雞片。（圖片來源：麻辣燙）

 

　　香港人對川菜的麻和辣熟悉，而店名中的燙，指的是相對溫和清淡的菜式，麻辣燙便是想將川菜的百菜百味展現。小店除了陳師傅手到拿來的宮保雞丁、Tracy最愛的魚香烘蛋、招牌菜霸王登格斯麻辣蟹等等，不時還會加入新菜式。好像最近便以羊肉為主題，炮製出霸王羊架、水晶羊肉凍和蔥爆羊肉配黃金脆饅頭等，發揮川菜的精彩。

 

魚香烘蛋$188

是Tracy的最愛，簡單的口味最窩心！（圖片來源：麻辣燙）

香辣羊崧鍋巴$268

香辣椒拌炒口感軟嫩的羊肉，再搭上香口脆米餅，層次豐富。（圖片來源：麻辣燙）

 

麻辣燙Chilli Fagara

地址：中環蘇豪奧卑利街7號地下

電話：2796 6866

營業時間：星期一至日 11:30am-3pm、5pm-10pm

 

下一頁︰全新視角烹調傳統地道川味

 

 

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