25/05/2023
香港最正6大蛋包飯推介！港九新界都有！日本殿堂級滑蛋/新派韓式口味/$40大牌檔平民恩物
嫰滑飽滿的滑蛋鋪在熱辣辣的炒飯面，淋上香濃肉汁或咖哩汁，簡單的日式家常蛋包飯，卻令人回味無窮。蛋包飯源自歐式奄列，日本人將蘑菇芝士火腿改成番茄醬炒飯，成為日本洋食料理的代表，當中的餡料和調味沒有特別規限，經各地自由發揮，發展出韓式泡菜、港式鼓油飯底等，而蛋的形狀大概分三類：傳統橄欖形、新派半熟型和旋風型三類。今次搜羅港九新界、日韓港星特色蛋包飯，突破你你蛋的想像界限。
香港蛋包飯推介01｜Banchan and Cook︰配搭泡菜、五花肉！韓式精緻蛋包飯
主打韓國輕食文化的Banchan and Cook，主打韓風西餐，包括意粉、甜品等。韓文Banchan的意思是韓式小碟拌菜，代表著時尚與傳統的結合。招牌特色蛋包飯，與日式不同，配搭不少韓式食材、醬料，如泡菜燉五花肉、韓式烤牛肉、燉牛肋骨等，風味別樹一格。最重要是儀式感，食客可以親手用刀在中間位置界開「雞蛋棉被」，呈半生熟狀態雞蛋順勢滑下，好有切蛋糕的興奮，打卡拍片最佳素材。
燉牛肋骨蛋包飯 $122
(相片來源: 官方FB - banchanandcook)
泡菜燉五花肉蛋包飯 $105
(相片來源: 官方FB - banchanandcook)
雞蛋嫩滑固然是飯的靈魂，當中再mix牛肋骨芡汁加炒飯底，濃郁美味；泡菜炒五花肉蛋包飯結合了酸辣泡菜、軟嫩的五花肉和鬆軟的雞蛋，口感層次豐富，惹味非常。
明太子慢煮雞肉蛋包飯 $132
烤牛肉蛋包飯 $98
Banchan and Cook
地址：
銅鑼灣時代廣場9樓922-923號舖 電話：2326 8728
鰂魚涌太古城道18號太古城中心2樓222A號舖 電話：2217 3268
新界東涌達東路20號東薈城名店倉3樓334號舖 電話：2668 1802
營業時間：星期一至日11:30am至10:00pm
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