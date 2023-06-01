  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本

01/06/2023

炎夏消暑必食刨冰推介！綿密日本直送冰磚／水果加芝士奶蓋／獨步焙茶黃豆粉忌廉／鏡粉必捧AK餐廳刨冰／陳豪力推奶醬脆多冰

#美食 #炎夏 #必食 #Food Map #日本直送 #必食刨冰 #刨冰機 #冰磚 #Shari Shari Kakigori House #夏日 #牛奶布甸 #奶醬脆多刨冰 #銅鑼灣 #西瓜刨冰 #芝士奶蓋 #榴槤刨冰 #楊枝甘露刨冰 #水果刨冰 #刨冰波波 #海鹽 #甜姨姨 #陳豪 #尖沙咀 #日本天然水 #戚其義 #Sososo Kakigori #上環 #雪月花 #黑芝麻 #芋圓芋泥牛乳刨冰 #LAB ZERO #大角咀 #溫泉水 #石板街 #AK #MIRROR #Anson Kong #朱古力 #抹茶 #蜂蜜焦糖脆脆 #宇治金時 #黃豆粉 #草莓芝士蛋糕 #人龍 #焙茶 #日本製 #刨冰 #美食地圖 #氷屋 #人氣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty

　　最近天氣異常炎熱，日日氣溫都超過33、34度，就算躺平唔郁，只是呼吸都會流汗！想消暑，最好當然是食刨冰，一啖放入口，真正透心涼！這次為大家介紹幾間刨冰專門店，當中有幾間是最近新開的，可以去試試。

 

炎夏必食刨冰推介 | 1. LAB ZERÕ ：尖沙咀新店！日本直送冰磚超綿密！必食期間限定特級濃厚黑芝麻刨冰

 

　　這間尖沙咀新開的cafe，面積超過一千呎，以工業風作為設計主調，天花裝有雲朵吊燈，很適合打卡。

 

Cafe以工業風作為設計主調，天花裝有雲朵吊燈，很適合打卡。

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

 

　　Cafe主打日式刨冰，冰磚都是由日本直送，就連刨冰機都是日本製造，口感特別綿密，4款招牌口味包括草莓芝士蛋糕、宇治金時、蜂蜜焦糖脆脆牛乳及濃厚朱古力石板街，不過建議試期間限定的特級濃厚黑芝麻，配上自家研磨的黑芝麻醬、黑芝麻雪糕、蕨餅及crumble，口感豐富兼啖啖都有芝麻香味。另外，cafe更聯乘人氣蛋糕店The Bakerism推出多款限定甜品，當中包括芋圓芋泥牛乳刨冰，芋頭控不要錯過！

 

與人氣蛋糕店The Bakerism推出的芋圓芋泥牛乳刨冰（$128）。

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

宇治金時刨冰（$98）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

草莓芝士蛋糕刨冰（$118）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

期間限定的特級濃厚黑芝麻刨冰（$128）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

濃厚朱古力石板街刨冰（$98）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

蜂蜜焦糖脆脆牛乳刨冰（$98）

（圖片來源：LAB ZERÕ ）

 

LAB ZERÕ

地址：尖沙咀金巴利道68號地下B舖

IG：@labzerohongkong

 

下一頁：上環新開日本天然刨冰店！水果汁底+芝士奶蓋！打卡首選西瓜刨冰

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2022「最佳表現證券數據供應商」及「最佳表現衍生產品數據供應商」兩大獎項 ► 了解更多

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#美食 #炎夏 #必食 #Food Map #日本直送 #必食刨冰 #刨冰機 #冰磚 #Shari Shari Kakigori House #夏日 #牛奶布甸 #奶醬脆多刨冰 #銅鑼灣 #西瓜刨冰 #芝士奶蓋 #榴槤刨冰 #楊枝甘露刨冰 #水果刨冰 #刨冰波波 #海鹽 #甜姨姨 #陳豪 #尖沙咀 #日本天然水 #戚其義 #Sososo Kakigori #上環 #雪月花 #黑芝麻 #芋圓芋泥牛乳刨冰 #LAB ZERO #大角咀 #溫泉水 #石板街 #AK #MIRROR #Anson Kong #朱古力 #抹茶 #蜂蜜焦糖脆脆 #宇治金時 #黃豆粉 #草莓芝士蛋糕 #人龍 #焙茶 #日本製 #刨冰 #美食地圖 #氷屋 #人氣

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

etnet榮獲「2022-2023年度無障礙網頁嘉許計劃」三項金獎

etnet榮獲HKEX Awards 2022兩大獎項

【港古仔】玄學法科師傅工作必備物品大揭秘！㊙️點解要用航拍機同360相機？法扇唔係撥涼咁有咩用？筆盒竟然收埋呢樣嘢！

etnet.com.hk