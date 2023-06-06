老派飲茶之必要！港九新界懷舊茶樓4大推介！傳統點心車／大帽山自助茶居／罕見精緻手工點心／雀友天地

許多人都有舖飲茶癮，每隔一陣子就心思思想去茶樓，坐下來慢慢歎茶食點心。尤其是懷舊茶樓，不只水滾茶香，看住點心車、茶博士遊走在茶客之間，或者大家衝去蒸桌拿剛出爐的雞球大包、馬拉糕，這種老派飲茶的氛圍最令人着迷。今次為大家介紹 4 間懷舊茶樓，有大帽山自助茶居、主打罕見精緻手工點心的、雀友最愛打躉的，下個 weekend 一於去趟舊式茶樓，回味一盅兩件的情懷。

懷舊點心推介 01｜蓮香居︰保留傳統點心車＋茶博士！馬拉糕最鬆軟好吃

百年老店蓮香樓和蓮香棧去年敵不過疫情，終於 2022 年 8 月宣布結業。不過大家仍然可在上環的蓮香居一嚐地道傳統點心。開業於 2009 年的蓮香居，樓高兩層，裝潢樸素，卻充滿舊香港氣息，例如盛載各式點心的傳統點心車就在圓桌間遊走，旁邊又有茶博士拿著滾燙大茶壺即席沏茶，猶如時光倒流 80 年。推介鬆軟馬拉糕、罕見蠔油蒸牛雜、腐皮千層夾，以及限量供應的川貝杏汁白肺湯。店內還供應懷舊小菜如蓮香霸王鴨，同樣值得一試。

（圖片來源︰FB @蓮香居）

（圖片來源︰Yoyo Kwok）

在 Instagram 查看這則貼文 Yuji_it（@yujikawasaki05）分享的貼文

蓮香居

地址︰上環德輔道西 40-50 號 2 樓

電話︰2156 9328

網址︰www.facebook.com/linheungkui/

下一頁︰大帽山自助茶居歎雞球大包！必試本地西洋菜