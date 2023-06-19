串友召集！最正港式川式串燒店推介！60多款川式串燒任揀辣度 / $198起任食150分鐘 / 無火電爐過癮自轉燒

放工好想和朋友飲返兩杯，去再吃吃串燒，而食日式串燒就食得多，所以今次就會介紹其他的。今次就推介5間串燒店，當中包括150分鐘任食、任揀辣度的川式串燒等等。喜歡吃串燒的朋友，以下這些店你又試過未？

串燒店│1. 串噹噹：可任揀辣度的川式串燒+招牌生燒雞全翼買3送1

位於紅磡的串噹噹主打川式串燒，燒完之後加上孜然粉讓食物川味十足，不過大家都可以選擇不同的辣度，包括不辣、BB辣、小辣、中辣及大辣。先看看60多款串燒有些甚麼！肉類有豬心、豬爽肉、澳洲牛柳、燒牛舌、去皮雞柳、紐西蘭羊架、雞皮、雞軟骨串等等。蔬菜類有燒秋葵、韭菜花、雞髀菇、日本南瓜，而不少人都大推燒茄子，這裡的茄子都有幾種口味，包括豆豉鯪魚及彩椒。

另外，海鮮類都有很多選擇，好像是大虎蝦、加拿大多春魚、秋刀魚、蟶子皇、鹽燒馬友等。而店內更有必食推介，就是招牌生燒雞全翼買3送1。

店內還有其他美食，例如自家剁椒蒸大黃魚、水煮牛肉、孜然牛肉等特色小菜；小食方面仲有泡椒豬手、蒜泥白肉、無骨口水雞。

串噹噹

地址：紅磡蕪湖街78號A地舖

詳情：https://www.facebook.com/chuendongdong/?locale=zh_HK

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