夏天當造！教你揀香甜爆汁西瓜、水蜜桃、荔枝！揀西瓜唔使拍打？荔枝唔一定要紅？水蜜桃要睇深溝定淺溝！

夏日熱辣辣，買些多汁又香甜的水果解暑止渴就最適合不過！夏天特別多好吃水果當造，最正必定係西瓜、水蜜桃、荔枝！要揀到香甜多汁靚水果，人人都有自己一套，今期就share編輯揀生果心得畀大家！

揀生果貼士 ︳1. 西瓜：唔使拍打都可揀中香甜西瓜？

去到街市揀西瓜，都會看到不少人拿起西瓜在拍打，但原來要選中靚西瓜並不需要又拍又摸，只要觀察4個地方就可以！

1. 瓜紋：假如西瓜紋路愈粗及深色，即代表愈清甜。另外大家亦可選擇紋路分明及許多橫向紋路的西瓜，一般甜度亦較高。

2. 表皮：成熟的西瓜會呈碧綠色，不過底部呈黃色或淡黃色亦不用立即放下！這只是因為底部的日曬時間較少。

3. 瓜臍：清甜的西瓜底部的瓜臍應是小而窄，按壓時有彈性。另外，謹記選擇一個瓜臍外型完整的西瓜，假如已破爛即可能已有蟲害！

4. 瓜蒂：如果西瓜仍然連著瓜蒂，可以留意一下瓜蒂是否彎曲，彎曲的瓜蒂代表西瓜生長於主枝，通常水分、養分會較充足，自然甜度亦較高。

（圖片來源：Unsplash）

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