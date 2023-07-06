小紅書討論度高！6間內地旅客必試地道食店！人氣no.1葡撻 / 佘詩曼推介車仔麵 / 賭王千金激讚火鍋店 / 被譽最好食茶餐廳

內地網民常常在小紅書上分享自己生活上的心得及攻略，好多人會推介自己旅行時必食、必去及必玩的地方。自從開關之後，不少人會到內地旅遊，也有不少內地遊客到香港，所以小紅書上真的有好多關香港的飲食及景點分享。今次編輯為大家整合了6間內地網民討論度超高香港食店，有的是常常有人排隊、有的是明星到訪過，更有一間是被讚是香港最好吃的茶餐廳。大家又覺得以下幾間好吃嗎？以下即睇！

小紅書推介美食│1. Bakehouse：香港No.1葡撻

在小紅書上搜尋香港美食，一定會看到Bakehouse的蹤影。在香港，Bakehouse熱潮從未減退過，每次經過都必定人山人海，不少香港人都十分喜歡Bakehouse的麵包、酥皮牛角包、酸種葡撻等。而在小紅書上，內地旅客以「香港No.1的葡撻」、「太愛香港的麵包了！後悔沒多買幾個」、「真的是吃過最最最好吃的蛋撻」來形容Bakehouse的葡撻。你又覺得Bakehouse的葡撻好吃嗎？

圖片來源：Bakehouse

圖片來源：小紅書截圖

有網民就指出，發現Bakehouse有其他麵包比葡撻更值得一試，好像是又香又酥的丹麥酥、鹹香的洋蔥芝士Scone、超驚艷的焦糖合桃肉桂卷等。不過，都有人認為葡撻太過甜，所以真的很視乎個人口味。

圖片來源：Bakehouse

圖片來源：Bakehouse

不過，大家都可以一試葡撻的，因為新鮮出爐的話熱辣辣，放入口真的是香口酥化，正！

圖片來源：Bakehouse

Bakehouse

地址：

灣仔大王東街14號地舖

中環士丹頓街5號嘉彩閣地舖

尖沙咀漢口道44號地下

銅鑼灣啟超道16號地舖

赤柱赤柱大街116號地舖

詳情：https://www.facebook.com/bakehousehk/?locale=zh_HK

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