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06/07/2023

7月精選酒店自助餐推介 | $600有找任食活龍蝦+海膽、$288金鐘JW萬豪食星馬名物、敲鐘即搶即烤斧頭扒、殿堂級Buffet即片烤鴨

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Text: Katty

　　疫情下食自助餐很麻煩，每次行去buffet枱要戴口罩，又戴又除，很難盡興；終於等到除罩的一日，即刻想訂位開懷大吃一番！暑假檔期不少酒店都推出新主題自助餐及新優惠，可謂非常吸引，是時候約朋友去慶祝一下！

 

7月精選酒店自助餐推介 | 1. 香港尖沙咀凱悅酒店：最正海膽主題＋活波士頓龍蝦！必食即場撈海膽闊條麵！星期一至四7折

 

　　香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳由5月開始推出海膽主題海鮮自助晚餐，大受歡迎；於網上預訂星期一至四享用的自助晚餐，每位連加一只是$598.4，600蚊有找，抵！本來優惠做到6月底，現在延長至7月底，記得把握機會！廚師團隊嚴選來自韓國的肥美鮮甜海膽炮製多款美食，包括地中海胡椒海膽吞拿魚牛油果田園沙律、海膽軍艦、海膽豆腐鰹魚湯、巴馬臣芝士輪海膽闊條麵、海膽味噌炒蛋軟包多士及海膽飛魚籽黑松露炒飯，個人推介海膽闊條麵，師傅會即場撈海膽闊條麵，熱辣辣又香又濃，好好食！

 


由即日起至7月底，香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳推出海膽主題海鮮自助晚餐，星期一至四更有7折優惠。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 


用上鮮味的韓國海膽入饌，包括師傅即製的軍艦壽司。

（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 


私心推介海膽闊條麵，熱辣辣又香濃，非常美味！
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 

　　自助晚餐另一重點是波士頓活龍蝦，可以揀烚或燒，前者鮮甜後者惹味。其他海鮮還有翡翠螺、青口、沙白蜆、凍蝦、小龍蝦及蟹腳等，亦有新鮮刺身及壽司，適合海鮮控。可能為了照顧不愛吃生冷食物的朋友，自助餐更供應燉湯及蒸魚，同樣受歡迎！

 


波士頓活龍蝦非常生猛，是自助餐最受歡迎的食物，師傅幾乎整晚都在烚龍蝦。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 


除了烚，亦可以選擇燒波士頓活龍蝦，香口慈味。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 


備有多款醬汁可配燒龍蝦。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 

海膽主題海鮮自助晚餐
供應時間：6pm-10pm
收費：星期一至四 成人$748、小童$374；星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕 成人$798、小童$399

 

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳
地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層
電話：3721 7700
網店訂位請按

 

下一頁：人氣高企自助餐！任食新加坡辣炒蟹＋D24榴槤班戟

 

 

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