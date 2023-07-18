消委會上半年接123宗食肆銷售手法投訴！任食片皮鴨送完無通知！買一送一套餐埋單價錢翻倍？點應對層出不窮招數？

常常在去餐廳食飯都會先看看相關餐廳有沒有優惠，但大家又有看清優惠細節及條款嗎？消委會指在2023年上半年，所接到有關食肆銷售手法的投訴個案已達123宗，比上年同期的78宗多出57.7%。另外，很多食肆在結算時都會用會以四捨五入，到底你可以Say no嗎？今次消委會公布了其中3個個案，讓大家提防誤墮消費陷阱。

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消委會│個案1.大閘蟹片皮鴨任食竟冇片皮鴨

事主在酒家中預訂晚上7時半的大閘蟹及片皮鴨2小時任食放題，優惠後本應每位$528。但入座時店員未通知片皮鴨已送罄，到了1個小時後事主才發現沒有片皮鴨，查詢後店員指，因為入座時間太晚所以片皮鴨早已送罄。

結帳時，餐牌列明會員可享95折，當事主想享用優惠時，店員表示是餐牌寫錯了，並沒有相關折扣。事主認為酒家標榜「大閘蟹放題 片皮鴨任食」但竟然沒有片皮鴨，而入座時間7時30分不算太晚，酒家更沒有按餐牌提供會員折扣，最後更收取每位$58.8的加一服務費。當時向酒家投訴沒有用，所以就向了消委會投訴。

在消委會介入後，酒家回覆指片皮鴨供不應求，但片皮鴨並不是主打食品，在點餐紙上已標明「部分食物售完即止」。收費方面，酒家在優惠條款已列明加一服務費會按原價計算；至於會員九五折優惠是因為分店沒有及時更新餐牌，所以拒絕安排退款。消委會已建議事主可考慮循其他法律途徑追討。

消委會│個案2. 門外海報宣傳內容有誤導之嫌

第二個個案的事主在餐廳門外看到燒肉放題買一送一優惠的海報，看到其中一款優惠套餐是$344，事主預期二人可以$400內結帳，所以和朋友進去吃了。但結帳時發現帳單顯示加一後需付$826，和預期$400以下相差很遠，在查詢後才發現宣傳海報上的價格是優惠後的人均價錢，但海報根本沒有列明是人均價。

圖片來源：Unsplash @Joshua Kantarges

所以事主認為餐廳宣傳內容有誤導之嫌，便向消委會投訴。B餐廳回應指，顧客入座前會先在接待處點餐，在接待處已展示套餐資料及價原價每位$688。餐廳指，今次事件中有提供買一送一折扣，至於加一則以正價（$1,376）計算，所以收費正確無誤。不過，餐廳都認同宣傳海報內容不清，所以已作出修改，在價格前標示「每位」二字。

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