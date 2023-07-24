24/07/2023
青衣美食推介｜睇亞博Show前去青衣開餐！用3種酸菜煮惹味酸菜魚 / 日本過江龍天婦羅天丼 / CP值高屋邨泰國菜
今個暑假真的有好多的演唱會，大家有沒有買票入場呢？亞洲國際博覽館（亞博館）每個星期都會有不同的演唱會，這2個月就有Anson Lo盧瀚霆、姜濤、Edan 呂爵安、Super Junior分隊D&E、Dear Jane x MC張天賦等等，真的多到數不完。每次看演唱會，大家為了入場可以好好的為自己的歌手及偶像尖叫，當然入場要早一點吃飽。不過，亞博館內的餐廳那麼多人，不少人都會選擇食完午餐才坐車前往。在青衣站去亞博館，坐機場快線使用同一張八達通來回只要$47，所以很多人都會在青衣站坐車。所以今次就同大家推介青衣5大美食推介，大家看演唱會之前可以吃飽才進場支持偶像！
青衣美食│1.十二味：人氣新派川菜！酸菜魚用3種酸菜煮成
第一間要介紹的食店是位於青衣城二期的十二味，十二味主打新派川菜，相信愛吃酸菜魚的人，可能都有試過這一家。十二味的酸菜魚用了3種不同品種的酸菜，用了豬骨、鰂魚和鱸魚骨熬成湯底，再配上指天椒、花椒等，讓嫩滑的魚肉啖啖都有麻辣及酸甜的味道，令人一口接一口。酸菜魚內更有彈牙又有嚼口的寬粉，是不少客人到十二味必點的菜式。
圖片來源：十二味
圖片來源：FB@十二味
另外，十二味還有其他推介菜式，好像是清鮮藤椒魚、飄香毛血旺、霸王辣子雞、燒椒雪花牛肉豆腐、孜然辣子雪花牛肉粒、霸王七椒蝦、極品麻婆豆腐、清炒萵筍絲、沸騰脆鱔片 沸騰脆鱔片等等，款款都十分惹味！
圖片來源：FB@十二味
圖片來源：FB@十二味
圖片來源：FB@十二味
十二味（青衣城二期）
營業時間：星期一至五11:00-16:00、17:00-22:00；星期六日及公眾假期 11:00-22:00
地址：青衣青敬路31號青衣城二期2樓224號舖
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