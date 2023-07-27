全港好味人氣吉列豬扒推介！貴都要食本地制霸／瀑布芝士流心／濃味多汁三元豬千層豬柳／本土創意滑蛋吉列豬菠蘿包

日式炸豬扒的歷史並不長，相傳於二十世紀初出現，源自法式料理pork cutlet炸猪扒，開始時以鐵板香煎，後來好評如潮，為滿足大量食客，廚師改用傳統天婦羅料理的方式，將厚切豬排裹粉油炸，從此廣受好評，一直流傳。而日本人常常在考試或比賽前食炸豬扒求順利，因為「炸豬排」在日本又稱為「豚（TonKaTsu）」，而豬扒的後面兩個音與「勝（KaTsu）」的發音相同，寓意旗開得勝。今日香港的人氣吉列豬扒店，非但有承傳了日式正宗製作，亦有加入韓式醬料、Cross Over港式菠蘿包的口味，總有一款合你口味。

全港好味人氣吉列豬扒推介 | 1.人氣持續！日式吉列豬扒制霸！厚切頂級鹿兒島豚肉外層鬆化肉嫩多汁——Tonkichi

要數香港日式吉列豬扒制霸，非Tonkichi莫屬！標榜正宗日本吉列，Tonkichi的鎮店之寶是炸豬扒和豬柳，還有吉列車海老、吉列生蠔，每款都好吃！採用自家秘方製作，金黃色的吉列豬扒炸得外脆肉嫩，外層酥脆、鬆化、乾身，內裏有肉汁和豬肉原始甜香，客人可按個人喜好加入手磨芝麻及Tonkichi特製吉列豬扒醬，散發芝麻香。當中最頂級的要數鹿兒島豚肉，入口鬆化，內裡肉質鮮嫩軟腍兼juicy。吉列豬扒定食除了配飯還配任添沙律菜，椰菜新鮮爽脆，既中和了豬扒膩感，更助消消熱氣！



鹿兒島特等厚切豚肉定食 $328

（相片來源：Tonkichi官方FB）

鹿兒島特等厚切豚肉

（相片來源：hazelsdaily IG）

下午茶系列有厚切吉列豬扒三文治，再加上厚厚的半融芝士，香滑濃郁；喜愛蓋飯的，可選厚切鬆化的吉列豬扒，搭配新鮮香濃的日式滑蛋，味蕾大滿足。



特選壽司熱烏冬定食 $183

（相片來源：Openrice）



厚切吉列豬扒三文治$119 （另有炸蝦選擇 $166）



滑蛋吉列豬扒飯 $208

門口

（相片來源：Tonkichi官方FB ）

Tonkichi とん吉日式吉列豬扒專門店

地址：銅鑼灣世界貿易中心13樓1302號舖

電話 : 2577 6617

營業時間：12pm至3pm ; 5:30pm至10pm

地址：中環國際金融中心商場3樓3013號舖

電話 : 2899 2922

營業時間：12pm至3pm ; 5:30pm至10pm

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