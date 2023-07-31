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31/07/2023

盤點5大明星餐廳！視帝譚俊彥親民扒房 / Mirror成員加持串燒店 /「蠔癡」黃宗澤擴充蠔吧 / 人氣DJ玩味咖啡

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Text: Louise Yuen

　　為期 3 年多的新冠肺炎對香港飲食業打擊甚大，不少老字號、過江龍至小型食肆這兩年也捱不過寒冬而紛紛結業。要知道本港許多明星藝人也涉足飲食界開設各式各樣的食店，最近Mirror成員開設的「雪月花」甜品店及鐵板燒店「幻Maboroshi」先後宣佈停業，今次跟大家盤點一下哪些明星餐廳經歷疫情後，依然屹立不倒，又有哪些將成為飲食業的後起之秀？

 

明星開餐廳｜視帝譚俊彥有份投資！土瓜灣親民西餐廳主打熟成牛扒

 

　　TVB 視帝譚俊彥有份投資的西餐廳 Forkers，主打 fine dining，並只做晚市。自家熟成牛扒是必試，全因大廚兼老闆之一的 Joe 堅持熟成 45 日以上才夠風味，店內甚至設有專業熟成冷凍肉櫃；而且小店還聯乘西班牙農場把當地黑毛豬火腿直送到店，用料講究。簡單用岩鹽、黑椒和初榨橄欖油烹調，已能吃出香濃肉味。值得一提，譚俊彥不時在店內現身，加上不時又有藝人光顧，大家在 Forkers 用餐時分分鐘能偶遇明星！

 

 

Forkers

地址︰土瓜灣鴻光街5號地舖

電話︰9235 1875

開放時間︰6pm-10pm

網址︰www.forkers.asia/

 

下一頁︰黃宗澤主理人氣蠔吧＋AK、Jer及肥仔開串燒店

 

 

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