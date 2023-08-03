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03/08/2023

8月酒店自助餐 | 勁多優惠！75折任食和牛＋活波士頓龍蝦／9折大擦JW萬豪西貢風味海鮮／$368起食榴槤甜品Buffet

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　　暑假過咗一半，大家有無去旅行呢？雖然開關之後，香港人都少了留港Staycation，但大家仍然喜歡趁暑假去酒店食自助餐！最近不少酒店都推出新主題的Buffet，有些自助餐更有折扣優惠，我們精選了以下幾間較有特色又有折的自助餐，最平高達75折，快手去訂位吧！

 

8月酒店自助餐精選優惠 | 1. 香港尖沙咀凱悅酒店：勁食和牛＋活波士頓龍蝦！星期一至四75折食足4個鐘！

 

　　尖沙咀凱悅酒店6、7月的海膽主題自助餐大受歡迎，踏入8月將換上另一港人至愛——和牛！廚師團隊以滿佈雪花紋的澳洲及美國和牛入饌，針對各種部位的肉質特性炮製一系列美食，包括酸辣開胃的泰式和牛沙律、惹味的灸燒和牛壽司、香口的吉列和牛粒、韓式和牛飯卷、黑椒炒彩椒和牛、中東和牛肉串等，還有由印籍廚師主理的和牛印度脆包及巴東和牛咖喱，味道層次豐富又正宗。

 


於開放式廚房即製的灸燒和牛壽司，和牛肩胛肉眼油花豐富，略燒後能逼出油份，入口油潤細嫩，配上自家製的燒汁，簡單而美味。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 


由印籍廚師主理的和牛印度脆包，免治和牛以香辛的洋葱、孜然等香料醃製，口味正宗。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 


惹味的巴東和牛咖喱，牛腩以多種香料烹調，味道有層次，帶椰奶和花生的香氣，最適合配即製的印度薄餅吃。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 

　　當然少不了台柱——可持續發展波士頓活龍蝦，可以選擇即烚、西式或中式烹調，各有特色，當然全部都鮮甜彈牙，可以不停食！另外還有可持續發展冰鎮海鮮，包括越南海蝦、加拿大海螺、新西蘭青口、阿拉斯加鱈場蟹腳等；刺身區則有黃鰭吞拿魚、加拿大帶子等。甜品控記得留肚食蛋糕，自製的貓山王榴槤蛋糕卷、千層酥及朱古力蛋糕都是必吃之選！

 


可持續發展波士頓活龍蝦，絕對新鮮，即點即烚，肉厚多膏，令人回味。
（圖片來源：香港尖沙咀凱悅酒店）

 

　　由即日起至8月31日，於網上預訂星期一至四的自助晚餐，可獲75折優惠，每位連加一只是$635.8，無時間限制，可以食足4個鐘！

 

「和牛盛宴」海 鮮自助晚餐
供應時間：6pm—10pm
收費：星期一至四 成人$748、小童$374；星期五至日、公眾假期及公眾假期前夕 成人$798、小童$399

 

香港尖沙咀凱悅酒店咖啡廳
地址：尖沙咀河內道18號尖沙咀凱悅酒店大堂樓層
電話：3721 7700
網店訂位：http://bit.ly/44u130a

 

下一頁：每年一度！西貢海鮮主題Buffet！食齊扒龍躉、避風塘炒蟹、椒鹽鱔球！指定信用卡9折

 

 

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