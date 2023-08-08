美食博覽2023 | 8.17開鑼！新款人氣美食搶先睇：無需冷藏雪糕、水果味寬管粉、罐頭蛋糕

書展及同期舉行的運動消閒博覽及零食世界才於上月剛剛結束，眨眼間，同樣是全城期待的美食博覽2023亦快將於下周四開鑼，是各位吃貨發掘美食好時機！今屆美食博覽已全面開放飲食，大家可以盡情在場內即場享用美食，試餐飽！今年美食博覽將聯同家電．家居．博覽，以及美與健生活博覽於8月17至 21日（星期四至星期一）一連五日於香港會議展覽中心舉行，出發前率先睇下各展覽亮點！

未有機會出遊，但又想一嘗世界各地美食？美食博覽的「公眾館」有林林總總的特色美食，款款都有賣點兼新穎，好像泰國的無需冷藏雪糕、以意大利小麥粉和新鮮水果蓉手工製造的水果味寬管粉、來自荷蘭的雞尾酒雪條等。無論是創新料理，還是特色小吃，皆能在美食博覽中一網打盡！館内另一重點展區「美食薈萃廊」則網羅了30多個家傳戶曉的餐飲品牌，包括美心、大班、日清、壽桃、道地、萬洲國際、奇華、榮華、四洲等，為大家提供多不勝數的美食選擇和期間限定展場優惠！

美食博覽的「公眾館」帶來水果味寬管粉，採用優質杜蘭小麥粉及天然新鮮水果蓉手工製成。

100%人手製造的罐頭包裝蛋糕

「美食薈萃廊」則網羅了30多個家傳戶曉的餐飲品牌。圖為2022年美食博覽盛況。

尊貴美食區：特設K-Food專區

追求高級精緻美食的你你你，就不要錯過「尊貴美食區」，說是「尊貴」，展區網羅來自世界各地的頂級佳餚、精緻甜品和手工啤酒。今年還特別設有「韓味道」（K-Food）專區，讓熱愛韓國美食的朋友緊貼當地飲食潮流，享受最新的韓國美食，趕上「韓風」。另外，今年展區亦新增「醇酒．醉人」 （Wine Whisky Wonderland）主題，帶來各地的美酒佳釀，入場人士不妨慢慢「試到真」再買餐飽。

美食博覽2023電子入場券可於即日起透過票務合作夥伴AlipayHK及內地支付寶手機應用程式；以及01空間電子門票銷售平台、全線7-11、Circle K便利店，及八達通手機應用程式購買。想知更多最新活動詳情，可瀏覽美食博覽網站（hkfoodexpo.hktdc.com/tc）。

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