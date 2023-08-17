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17/08/2023

全港最正台式芋圓推介 | 台灣直送正宗風味 / 本地手製Q彈抹茶芝麻口味 / 大圍新店Sell大堆頭 / 極滋潤三色芋圓鮮奶蛋白燉椰皇

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Text: Katty

　　香港人都偏愛吃煙煙韌韌的甜品，如湯圓、糯米糍、糖不甩等，不過近年大家的愛都集中在台灣芋圓上，細細粒，又Q彈，粒粒不同味道，顏色又靚，更可以配搭糖水、刨冰、雪糕、布甸等等，另加不同的配料，變化多多，最適合貪心的香港人！如果你是芋圓控，別錯過以下幾間城中最人氣的甜品店或街坊熱捧新店！

 

全港最正台式芋圓推介 | 1. 鮮芋仙：超人氣台灣過江龍！香港超過20間分店間間排長龍

 

　　喜歡芋圓的朋友必定食過鮮芋仙，就算不吃芋圓都一定聽過它的名字。這間在台灣超人氣的芋圓店，於4年前登陸香港，首間分店設於銅鑼灣，短短幾年全港已有超過20間分店，很厲害！香港鮮芋仙的芋圓是由台灣鮮芋仙總部經人手蒸製、砌割、裹粉然後包裝再直送香港，味道及Q彈的口感絕對正宗。香港fans最喜歡的配料之一「芋薯圓」，特點是外皮是用地瓜製作，裏面包著芋頭泥，口感十分豐富之餘，最重要的是甜而不膩。

 

　　雖然芋圓的口味選擇比較少，只得芋圓及番薯圓，但配料則有很多，如仙草、紅豆、芋頭、花生、雪冰、豆花、紫米等等，配搭千變萬化，風味更與在台灣吃無異，難怪間間分店都擠滿人！

 

鮮芋仙的芋圓全部於台灣總部人手製作，確保Q彈風味不減。

（圖片來源：Facebook@Meet Fresh鮮芋仙香港）

夏天清熱消暑必食的招牌仙草冰沙，仙草凍的原材料全都是由台灣鮮芋仙總部直送到香港，原材料使用了天然仙草汁及特製煉糖製作而成，既天然又健康。

（圖片來源：Facebook@Meet Fresh鮮芋仙香港）

芋薯圓Q麻糬牛奶冰，以綿密的牛奶冰為基底，搭配口感煙韌的芋薯圓、小芋圓及Q麻糬，加上清香的冬瓜茶凍和香濃雪糕，多重口感，甜蜜滋味。

（圖片來源：Facebook@Meet Fresh鮮芋仙香港）

香港fans最喜歡的配料之一「芋薯圓」，特點是外皮是用地瓜製作，裏面包著芋頭泥，口感十分豐富之餘，最重要的是甜而不膩。

（圖片來源：Facebook@Meet Fresh鮮芋仙香港）

 

鮮芋仙

全港分店地址及營業時間請按

 

下一頁：芋圓、燒仙草100%香港自家手製！抹茶、芝麻口味 + 搭配港式糖水有驚喜

 

 

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