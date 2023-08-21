21/08/2023
中秋月餅2023 | 編輯Best Pick 16大精選名店、新口味月餅！望月首創流心杏仁茶月餅／矜貴燕窩奶黃月／米芝蓮名店素月餅
Louise Yuen
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對世界保持好奇心，隨心走才能看到更多。
Senior Content Editor
Kennis Wong
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思我所憂，寫我所想，相信每個人的故事都是獨一無二且有影響力。
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臨近中秋節，各大酒店和餅 家陸續推出各式各樣的月餅，由傳統口味、人氣流心月餅至冰皮月餅都有。etnet 編輯部為大家 best pick 16 間年度必食月餅，像望月首創新口味流心杏仁茶月餅、米芝蓮名店 Amber 炮製日式素月餅，還有矜貴燕窩奶黃月，方便大家搜羅心水月餅送禮！
【新口味】
月餅2023｜新口味推介 01︰望月首推流心杏仁茶月餅！早鳥低至$178盒
憑流心奶黃月餅打響名堂的望月，今年推出全新口味 — 流心杏仁茶月餅，破格地把幼滑杏仁茶研製成月餅內餡，加上粒粒杏仁，每啖都能吃出濃厚的杏香！4 個裝的流心杏仁茶月餅禮盒本來要成 $198，若在即日至 8 月 28 日的早鳥優惠期內預訂，即能以早鳥價 $178 入手。流心杏仁茶月餅以外，望月也供應招牌流心奶黃月餅、流心抹茶月餅、經典奶黃月餅、榴槤奶黃月餅及抹茶紅豆月餅等。
流心杏仁茶月餅禮盒（4件）$198
四式月餅（流心奶黃月餅、經典奶黃月餅、流心抹茶月餅及抹茶紅豆月餅各1件）$228
望月
銷售點︰銅鑼灣東角廣場、銅鑼灣 SOGO、時代廣場 City'super、尖沙咀 K11 Art Mall、沙田新城市廣場 City'super、旺角銀行中心、屯門屯門市廣場
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