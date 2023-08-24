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24/08/2023

韓國廚神白種元去香港老字號餐廳朝聖！排1.5小時食豬膶麵/ 自創糖不甩新食法/ 米芝蓮推介車仔麵

#糖不甩 #韓國廚神 #深水埗 #車仔麵 #西多士 #豬膶麵 #維記咖啡粉麵 #地茂館 #瑞士雞翼 #餐廳 #米芝蓮 #文記車仔麵 #老字號 #九龍城 #白種元 #芝麻糊 #中式糖水
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Text: Louise Yuen

　　「韓國廚神」白種元早前在其 YouTube 頻道推出「好餓啊香港」系列，走勻港九新界品嘗地道食店，上回整合了系列的香港特色餐廳如艇仔粉、舊式自助茶居，今次再以地區老店為主題，食勻維記招牌豬膶麵、九龍城中式糖水和米芝蓮推介車仔麵，繼續以最貼地的方式遊香港。

 

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「韓國廚神」白種元走勻香港歎美食！YouTube頻道推介心水餐廳︰避風塘艇仔粉/荃灣老店食米線/人氣舊式茶居！必買這種調味料回韓煮餸

 

白種元到訪餐廳01｜維記咖啡粉麵︰排足1.5小時都吃！招牌豬膶麵+邪惡西多士

 

　　由路邊大牌檔起家的維記咖啡粉麵不只是深水埗名店，更是白種元的心水愛店，由 2000 年起他每次到港必定前來吃一碗招牌豬膶麵。最愛這裏的豬膶新鮮超嫩滑，有別於韓國血腸的偏硬口感，加上以豬潤、薑、牛肉熬煮而成的湯頭，吸收盡豬膶精華，難怪白種元大讚這碗麵是「以後會想念的味道」，就算排隊 1.5 小時都要吃到！

 

　　同行的韓國工作人員未曾嘗過這種煮法的豬膶，於是白種元特別為他們加配荷包蛋、午餐肉，初次嘗試就更易入口。另外西多士亦是白種元必食 item，淋上滿滿的糖漿才是最邪惡的幸福滋味。

 

豬膶麵（ YouTube @백종원 PAIK JONG WON 截圖）

 

西多士（ YouTube @백종원 PAIK JONG WON 截圖）

 

維記咖啡粉麵

地址︰深水埗福榮街62號及66號地下/ 北河街165-167號地下D號

電話︰2387 6515

開放時間︰星期一至五 6:30am - 8:30pm；星期六、日及公眾假期 6:30am - 7:15pm

 

 

下一頁︰自創新糖水食法！香濃芝麻糊配糖不甩

 

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