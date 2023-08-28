懷舊老字號冰室推介 | 搵全港最正菠蘿油蝦多士、碩果僅存人手刨紅豆冰、最Chill樓上雅座、《大時代》經典場景打卡

今個夏天，人人在讚歎冷氣機是最偉大發明。而在香港並非家家戶戶也有冷氣機的五、六十年代，冰室也是最幸福的存在。工作半天後，於盛夏在冰室歎冰凍冷飲，再配件菠蘿包，簡單小確幸！但時代急速變化，冷氣機普及化，冰室被菜式包羅萬有的茶餐廳取代。傳統冰室在香港寥寥可數，以下介紹７間冰室全部超過半百歷史，可說碩果僅存，記得好好支持和珍惜！

懷舊老字號冰室推介 | 1. 5am開門為上班族打氣！堅靚茶膽必飲奶茶、檸茶！——豪華咖啡茶廳

港島區不少冰室已經光榮結業，豪華咖啡茶廳能在灣仔屹立70多年，不簡單。茶廳招牌充滿歷史味道，室內保留舊式裝修，不少老街坊都習慣到此「打躉」。而2013年時， 豪華咖啡茶廳於隔一條巷仔的二級歷史文物（綠屋）——動漫基地內開分店，木桌木椅配搭磚牆，顯得古色古香，成為文青打卡點。

豪華咖啡茶廳在灣仔屹立70多年。

(圖片來源：豪華咖啡茶廳Facebook)

茶廳招牌充滿歷史味道，室內保留舊式裝修。

(圖片來源：豪華咖啡茶廳Facebook)

二級歷史文物動漫基地分店。

(圖片來源：豪華咖啡茶廳Facebook)

豪華咖啡茶廳多年來每天早上5點營業，為不少上班族提供Good morning。茶廳每天大約凌晨3、4點便會製作由不同茶葉混合而成的茶膽，確保是日茶膽質素。無論是奶茶或檸茶，也為早起的人打氣加油。另外，動漫基地分店沒有廚房，所有食物包括經典港式美食如奶醬麥多、蛋牛治、滾水蛋、腿蛋烘、鮮牛油架央多士等等，也是由老店廚房製作。所以，兩邊也可以嘗到老味道。

茶廳每天大約凌晨3、4點便會製作由不同茶葉混合而成的茶膽，茶香濃厚。

(圖片來源：豪華咖啡茶廳Facebook)

多款蛋治、腰蛋烘是店內招牌。

(圖片來源：豪華咖啡茶廳Facebook)

為早起的人提供Good morning！

(圖片來源：豪華咖啡茶廳Facebook)

豪華咖啡茶廳

地址：灣仔莊士敦道216號地舖；灣仔茂羅街1-11號動漫基地地下A號舖

電話：2574 3069

營業時間：星期一至日 5am-7pm

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