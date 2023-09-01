新餐廳｜9月必食5大注目過江龍合集！日本話題拿破崙酥餅／羅馬人氣方形手切薄餅／百年精品咖啡／深圳名店「探魚」

Foodie 這個月很忙，皆因多間過江龍餐廳都在 9 月相繼到港，最令人期待一定是日本話題甜品店 GARIGUETTE，其招牌拿破崙酥餅將於 9 月 9 日登陸銅鑼灣，唔使飛到日本亦能吃到鬆脆美味的甜品！深圳主打川式烤魚的名店「探魚」也預告將進駐沙田，鮮青椒爽麻烤魚絕對是必食 item……還有羅馬人氣方形手切薄餅、摩洛哥百年精品咖啡及內地人氣花藝餐廳，一次過睇 5 大注目過江龍的亮點吧。

9月注目新餐廳｜01 紅遍東京大阪！日本話題拿破崙酥餅登陸銅鑼灣

日本近年最具話題性的拿破崙酥餅「Mille-pressé」即將登陸香港！日本人氣甜品店 GARIGUETTE 開業短短 2 年，分店已於遍佈東京、大阪、福岡及京都，今年 9 月初更於銅鑼灣 Fashion Walk 開設首次海外分店！GARIGUETTE 獨沽一味賣自創的拿破崙酥餅「Mille-pressé」，採用 100% 發酵牛油製作酥皮，再將法國傳統千層酥（Mille Feuille）改良成圓形薄餅，表面加一層焦糖，吃起來鬆脆帶焦香，加上一眼看到酥餅內餡的超 IG-able 鏤空設計，旋即成為當地人氣的打卡甜品店！

（圖片來源︰GARIGUETTE）

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香港店的設計與日本分店差不多，以型格深色為主調，同樣設有開放式廚房，大家可以透過玻璃窗觀看拿破崙由加餡料、經高溫烤製至從夾餅出爐的製作過程。新店也預告將供應 8 款甜口味及 4 款鹹口味的拿破崙 Mille-pressé，包括招牌吉士忌廉配上士多啤梨的招牌 Napoléon、加入車打芝士、水牛芝士搭配火腿及薯蓉的 Jambon ＆Fromage，還有香港限定口味，全用日本食材，足料還原這份日本美味。

（圖片來源︰GARIGUETTE）

為慶祝首間海外分店登陸香港，GARIGUETTE 將於 9 月 9 日將送出 100 份拿破崙Mille-pressé，詳情有待於官方 Facebook 及 Instagram 公布。

GARIGUETTE

開幕日期︰9 月 9 日

地址︰銅鑼灣 Fashion Walk 百德新街 42-48 號地下 D 舖

網址︰www.instagram.com/gariguette_hk/

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