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04/09/2023

麥當勞咖啡停售惹熱議！盤點10大消失的麥記美食！咖喱漢堡賣相醜？仲有發泡膠杯雞蓉心星湯、彩虹新地筒、碟頭飯？即睇你食過幾多款！

#咖啡 #麥當勞 #食物 #漢堡 #麥飯卷 #McDonald’s #新地 #即磨咖啡 #咖喱漢堡 #奶昔 #飯TASTIC #停售 #McCafé #雞蓉心星湯
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Text: Kennis Wong

　　麥當勞突然宣佈於今晚（9月4日）6時起不會再發售凍或熱優質濃香咖啡及優質即磨咖啡，令一班每個早上都要買一份早餐配咖啡的打工仔叫苦連天！後來官方補充，原來只是暫停12小時，用作升級店內的咖啡機、咖啡豆配方及員工訓練，原本配早餐的優質讓，明天起由McCafé咖啡「接棒」，大家於早上起就可以免費升級套餐飲品為McCafé即磨黑咖啡，更加推同日起至9月8日一連四日早餐優惠「$10試飲熱McCafé Latte即磨鮮奶咖啡」，讓一班咖啡迷試試新口味。咖啡突然「消失」12小時，令很多粉絲如我，都立時諗起很多「麥記」消失的食物！即睇你記得幾多款？

 

麥當勞消失美食 ︳ 1. 雞蓉心星湯：冬天必備熱辣辣湯品

 

　　大家幫襯快餐店都講求「快、靚、正」，一個暖暖的包幾分鐘就可以吃完，但原來曾幾何時香港麥當勞推出過熱呼呼的湯！在網上還找到1989年的廣告，已是34年前的出品！其中最令大家懷念的就是雞蓉心星湯及字母湯，網民們說麥當勞以發泡膠杯保溫，冬天喝一流！

 

 

麥當勞消失美食 ︳ 2. 呍呢拿奶昔：停售十多年後曾再推！比新地筒更早出現？

 

　　麥當勞的朱古力及士多啤梨奶昔大受歡迎，口感綿滑之餘，味道都算濃郁，士多啤梨味假得來勝在有回憶味道！原來多年前曾有雲呢拿口味奶昔，還在1975年就出現，比新地筒更早推出市面！麥當勞曾在2019年、即停售10多年後短暫重推雲呢拿奶昔，更以$4就能回味，不少人立即重拾童年回憶！

 

（圖片來源：McDonald's Facebook）

 

下一頁：繼續睇麥當勞消失美食！

 

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