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07/09/2023

全港腸粉5大必食推介 | 日賣五千條腸粉天花板／即炒惹味XO醬腸粉／健康風兩種米石磨米漿／超滑布拉蝦米腸

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Text: Yan Chung

　　白雪雪滑嘟嘟的腸粉，可謂最平凡又最百變的港式小食；簡單一條腸粉，只要混合鹹甜各或醬料，馬上變身令人回味無窮的人間美食；用透薄的腸粉皮包裹不同餡料，如叉燒、豬膶、鮮蝦等，又演變出經典廣東配搭；創新造法，腸粉皮軟於腐皮，炒牛肉、手絲雞，呈現出腸粉的另一面。是次搜羅隠身港九新界的腸粉人氣小店，品嘗白滑腸粉的百變滋味！

 

全港腸粉5大必食推介 | 1. 深水埗價錢、米芝蓮級數！日賣五千條油潤滑腸粉——合益泰小食

 

　　有傳言每天賣出超過5,000條腸粉的合益泰，店舖客流量超高，堪稱民間米芝蓮，有堂食有外賣，難得長期保持水準，價格親民，歷久不衰。

 

　　招牌豬腸粉自家磨製，嫩滑油潤，豬油比例恰到好處，食完不會一嘴油膩。熱辣辣超級軟身，散發陣陣米香，混合豉油、甜醬、麻醬不可少，必須一讚是芝麻有炒過，份外香脆，入口卜卜聲，口感十足。

 

招牌豬腸粉$10／4條，要用竹籤享用。

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

魚肉燒賣，$10／6粒

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

魚蛋有辣有不辣 $6／5粒

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

 

　　其他小食包括各式街頭美食：魚蛋、燒賣、珍珠雞、粉果、豆漿、炒麵、皮蛋牛肉粥等。特別推薦清湯蘿蔔，慢火熬製，非常清甜，入口即溶，是少有的低卡高纖健康小食，正好平衡濃郁的混醬豬腸粉；而小店勝在內有寬敞堂食位置，安坐店內，享受熱燙的清湯蘿蔔。

 

白蘿蔔$16 一碗，加4元可以加5粒魚蛋

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

炒麵$13/碟，要幾鹹自己加。

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

小店內別有洞天，頗為寬敞。

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

(相片來源 :合益泰小食Facebook )

 

合益泰小食

地址：深水埗桂林街121號地舖

電話：2720 0239

營業時間：星期一至日 6:30am至8pm

 

下一頁：兩種米炮製！獨門石磨米漿做腸粉！軟滑又帶米香

 

 

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