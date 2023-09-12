大閘蟹2023｜酒家推大閘蟹放題！3種食法即叫即蒸/ 任食片皮鴨連20多種小菜甜點/ 送蟹粉小籠包、花雕熟醉蟹

踏入秋天，又到大閘蟹的季節！主打高檔粵菜的陶源酒家率今年率先推出 2 小時大閘蟹放題，無限供應肥美多膏的大閘蟹，就連近年大受港人歡迎的北京片皮鴨同樣是任食！簡單完成一個步驟還可以加碼食埋蟹粉小籠包、花雕熟醉蟹，即睇大閘蟹放題詳情。

（圖片來源︰陶源酒家）

陶源酒家再度推出人氣大閘蟹放題， 2 小時任食清蒸、太雕蒸和油鹽焗大閘蟹，全部即叫即蒸，今年還張限定加推花雕熟醉蟹，讓大家過足蟹癮！大閘蟹以外，近 20 款小菜、甜點同樣無限供應，最吸引一定是北京片皮鴨，另外每人還有一份「特盛三式」，一次過吃勻鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗，豪歎矜貴滋味，每位也不過 $528！

陶源酒家分別供應清蒸、太雕蒸和油鹽焗大閘蟹，共 3 種煮法。（圖片來源︰陶源酒家）

北京片皮鴨同樣是任食。（圖片來源︰陶源酒家）

「特盛三式」有齊鮑汁扣原隻鮑魚伴百靈菇、金湯小米燴遼參及蟹粉扒豆苗。（圖片來源︰陶源酒家）

奶皇包紅棗糕（圖片來源︰陶源酒家）

要留意，這大閘蟹放題只於晚市供應，而且經網上預訂再免費送蟹粉小籠包及花雕熟醉蟹各一隻。

陶源酒家

地址︰

灣仔菲林明道 8號大同商場 1至2樓

尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓

旺角豉油街 118 號（仕德福酒店）

九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下

尖沙咀彌敦道63號I-SQUARE國際廣場24樓

九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖

荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖

新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖

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