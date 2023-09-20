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20/09/2023

中秋盆菜2023 ︳嚴選12大酒店、名店盆菜！超豪南非吉品鮑盆菜／海鮮盆菜食原隻龍蝦／車仔麵式自選配料／人均$120抵食之選

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　　中秋節就到，計劃好和家人吃甚麼慶祝了嗎？通常人多的聚會吃盆菜就最適合不過，食材不乏矜貴海味，十分體面之餘，大家可以隨意選擇盆內喜歡的食材，加上秋意漸濃，是時候吃暖暖的盆菜！今年嚴選了12大酒店、名店盆菜，豪華到人均近$1,000，小至兩口子適用的都有！即刻睇邊款盆菜最啱食！

 

中秋盆菜2023 ︳ 1. JW萬豪酒店萬豪金殿：人均$988！中秋豪食之選！18款材料食盡南非吉品、名菜茶燻平原雞

 

　　大時大節特別想豪食一番！如果大家有budget，可以選擇JW萬豪酒店的米芝蓮中菜廳萬豪金殿推出的萬豪金殿外賣盆菜，6位用價值$5,928，人均$988，接近$1,000，其後每位加額$888！盆菜如此矜貴，食材絕不馬虎，萬豪金殿用心挑選18款上等食材，包括洲海參、33頭南非吉品鮑魚、髮菜、鵝掌、花菇、瑤柱甫、茶燻平原雞、燒鵝、蝦籽六頭虎蝦球、髮菜鯪魚鮮腐竹扎、豬碲筋、津膽及百花釀羊肚菌等，加上鮑魚汁，香氣四溢！

 

（圖片來源：萬豪金殿）

 

JW萬豪酒店萬豪金殿中秋外賣盆菜
價錢：
$5,928（6人份）；
$6,816（7人份）；
$7,704（8人份）

 

預訂及領取：需於4天前預訂，可於9月4日至28日期間領取
地址：金鐘道88號太古廣場
電話：28108366
預訂網址請按此

 

下一頁：新同樂：鵝掌元蹄盆菜 配4款鮑魚任你揀！

 

 

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