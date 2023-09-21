燉湯專門店推介 | 秋冬滋補靚湯！上環排長龍「功夫湯」／$50有找足料家常湯／原個椰子做燉盅／中環白領最愛爵士鮑魚湯

根據非正式統計，海外港人最掛念香港的美食，燒賣以外就是家常靚湯，尤其是用燉盅烹煮2至3小時以上的靚湯，既能保住食材的原汁不流失，同時保留食物外貌及質感，重點是匯聚了食物藥用精華，滋補效用更明顯，不只是簡單的口感美味。慶幸港九仍有各式主題的燉湯專門店，不論是移民返港，抑或是繁忙的上班族和無飯家庭，都可以隨時一嘗回家飲靚湯的美好，補脾健胃，用暖意慰藉心靈。

燉湯專門店推介 | 1.上環排長龍足料靚料燉湯！必飲白菜豬肺排骨「功夫湯」——球哥燉湯

球哥燉湯成立於2013年，是上環著名的長龍餐廳，想慕名去品嘗，最好提早一點，避過人潮及售罄的失望。最費時處理又最有媽媽靚湯味的，非西洋菜陳腎排骨燉湯莫屬。因為加入紅蘿蔔、粟米，足料清甜，排骨燉至鬆軟，軟骨部分帶點肥膏，連湯入口充滿肉香和油香，簡單配點生抽，味道馬上昇華，清淡中見滋味。入秋後來一碗白胡椒豬肚雞湯飲，有助開開胃；至於蓮藕鱆魚綠豆排骨湯，蓮藕健脾養胃、鱆魚鹹鮮味香不在話下，特別在於加入綠豆，令湯品補而不燥，亦增加當中的蛋白質、鐵質和鈣質，滋陰潤膚。事前要徹底清洗乾淨豬肺，白菜豬肺豬排骨燉湯堪稱「功夫湯」，白菜和豬肺均有潤肺止咳功效，最適合喉乾頸涸者補一補。

白胡椒豬肚雞湯 $80

蓮藕鱆魚綠豆排骨湯 $80

西洋菜陳腎排骨燉湯 $70

白菜豬肺豬排骨燉湯 $80

看過《飯戲攻心》的人都知道製作梅菜扣肉有多繁複，而球哥的午市奪餐中，每日不變的唯獨是梅菜扣肉飯，梅菜和扣肉分量同等豐富，非常入味，肉質肥瘦適中，配白飯一流。蒜蓉海蝦籠仔飯，爽口鮮甜，配合蒜蓉十分惹味，飯底吸收海蝦鮮味及荷葉清香，乾濕度剛剛好。

梅菜扣肉飯 $65

（相片來源：球哥燉湯Facebook）

蒜蓉海蝦籠仔飯 $82

（相片來源：球哥燉湯Facebook）

（相片來源：球哥燉湯Facebook）

球哥燉湯

地址：上環蘇杭街88號地舖

電話：2111 0904

營業時間：星期一至日 10:45am至9:30pm 星期日休息

地址：中環皇后大道中93號中環街市2樓245號鋪

電話：9210 6928

營業時間：星期一至日 10:45am至9:30pm

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