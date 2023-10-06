  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
Foodie What’s On
玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部鹹蝦燦假日煮場吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 新餐廳 名店

06/10/2023

放題優惠｜6大餐廳抵食放題推介！最平$75素食自助餐 / 2小時任食大閘蟹 / 川辣火鍋食澳洲M5和牛+麻辣小龍蝦

#放題 #任食 #優惠 #麻辣雞煲 #海鮮火鍋 #火鍋 #大閘蟹 #片皮鴨 #著數 #Jetso
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Sammy Leung

　　又到介紹著數的時間，如果平時大家喜歡吃放題或任食，就一定要看下去，因為這次會為大家介紹各種類型的放題、任食優惠，當中包括：任食麻辣雞煲、川辣海鮮火鍋放題、澳洲M5和牛火鍋放題、任食大閘蟹及片皮鴨。不說了，即睇！

 

放題優惠│1. 陶源酒家：2小時任食大閘蟹+片皮鴨

 

　　第一個要說的優惠是陶源酒家，大家可以在KKday預訂陶源酒家的2小時大閘蟹放題2小時任食，任食的包括大閘蟹、京式片皮鴨、甜品及主食。而每位更會加送鮑汁原隻鮑魚伴百靈菇、蟹粉扒豆苗及花雕熟醉蟹一隻。

 

(圖片來源：kkday)

(圖片來源：kkday)

 

　　大閘蟹方面，有三款選擇，包括清蒸大閘蟹、太雕蒸大閘蟹及鹽焗大閘蟹。另外， 京式片皮鴨、生炒糯米飯、上海菜肉包、鳳城雞包仔、朱古力鴛鴦奶黃包、流沙芝麻包、蟠桃大壽包都是任食的。其他小菜有椒鹽豬小排、椒鹽海中蝦、避風塘雞中翼、白灼生菜、麻香四季豆、脆滷豆腐、手拍青瓜、川味牛帕葉、涼伴高山耳、麻辣土豆絲。最後，甜品可以選擇楊枝甘露、生磨蛋白杏仁茶、 呂宋香芒布甸、養顏紅棗糕、金獅脆麻花、薑茶地瓜及奶皇千層糕。

 

(圖片來源：kkday)

(圖片來源：kkday)

 

　　不過要留意，如果想使用優惠，一定要兩位起；另外兌換當日於店內會收茶芥每位$15及原價加一服務費每位$58.8。而每日食品售完即止，菜式如有更改或停用是不會另行通知。

 

陶源酒家

價錢：$498／位（星期一至四）、$558／位（星期五六日及公眾假期）

兌換日期：由2023年9月11日至10月31日

兌換時段：下午6時至8時／下午7時45分至9時45分

分店地址及聯絡方式：

灣仔分店 - 灣仔菲林明道 8號大同商場 1至2樓

電話：2258 7688

尖沙咀分店 - 尖沙咀加連威老道98號東海商業中心地庫1樓

電話：2366 0806

旺角分店 - 旺角豉油街 118 號（仕德福酒店）

電話：2770 8228

九龍灣分店 - 九龍灣常悅道9號企業廣場1期地下

電話：2751 9608

觀塘分店 - 九龍觀塘成業街7號東廣場2樓201-204號舖

電話：2366 8108

荃灣分店 - 荃灣沙咀道6號嘉達環球中心地舖

電話：2554 2180

將軍澳日出康城分店 - 新界將軍澳康城路1號康城第四層418號舖

電話：2217 0190

詳情按此

 

下一頁：$274起蒸氣鍋任食蒸澳洲和牛+法國生蠔

 

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞► 立即申請

我要回應

更多Foodie What’s On文章

你可能感興趣

#放題 #任食 #優惠 #麻辣雞煲 #海鮮火鍋 #火鍋 #大閘蟹 #片皮鴨 #著數 #Jetso

更多吃喝玩樂文章

放大顯示
吾港吾知

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

填詞人因葵專訪！專寫奇怪歌？做填詞只係巧合？點解退出余力機構？

etnet.com.hk