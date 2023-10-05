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05/10/2023

大閘蟹2023｜大閘蟹5大最強推介︰清蒸八両太湖蟹王套餐／150分鐘大閘蟹+涮涮鍋放題／首創蟹粉葱油撈麵

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　　中秋一過，又到每年最令人期待的食大閘蟹季節了！秋風送爽，大閘蟹蟹肥膏紅，今年不少食肆繼續各出奇謀，推出陣容強勁的大閘蟹盛宴。如略嫌清蒸大閘蟹太悶的話，不妨試試多款以蟹膏蟹肉入饌的菜式，配以海鮮、海味、牛肉，甚至是貼地食材，更能突顯蟹膏豐腴油香，

 

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大閘蟹季到！蟹迷狂吃前注意：一隻大閘蟹膽固醇量接近一天所限？4個危險部分不能吃！

 

大閘蟹2023｜ 1. 个園竹語︰逾30年上海菜師傅掌舵！用足六両江蘇大閘蟹公煮8道菜套餐

 

　　由香港仔漁業商會永遠榮譽會長Eddie Cheung開設的「个園竹語」，主打正宗傳統淮揚菜及上海菜，精選的江蘇大閘蟹自然有保證。今年推出的8道菜「六両閘蟹套餐」，僅選用足六両的公蟹，蟹黃豐富、濃郁鮮甜。除清蒸原隻大閘蟹外，其他推介菜式還有蟹粉蝦球燉蛋、蟹粉小籠包，以及店家秘製新菜脆皮安格斯牛肉、椒鹽原條小黃魚等。加上掌勺的是有30多年烹調上海菜的萬方林總廚親自主理，味道夠正宗。值得一提是店家還設有「拆蟹」服務，絕對能滿足一班只想「動口不動手」的大閘蟹迷。

 

个園竹語六両大閘蟹套餐 每位$588（另加一及茶芥）（圖片來源：个園竹語）

選用足六両江蘇大閘蟹公（圖片來源：个園竹語）

蟹粉蝦球燉蛋（圖片來源：个園竹語）

 

个園竹語

地址：尖沙咀廣東道25號海港城港威商場3樓3202號舖

電話：2116 8328

營業時間：星期一至日 11:30am至3:30pm、6pm至11pm

 

下一頁︰豪華海鮮蟹宴！龍蝦、鮑魚配爆膏蟹粉蟹肉最正

 

 

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