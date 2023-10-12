大閘蟹放題/ 套餐優惠！龍蝦海鮮蒸氣鍋人均$246起！酒家2小時任食大閘蟹片皮鴨+送鮑魚、蟹粉豆苗！邊間有提供3種食法？

踏入秋天，又是時候吃大閘蟹！有人喜歡買生蟹回家慢慢炮製，有人則偏好直接到餐廳擦蟹宴，由專人蒸蟹、奉上薑茶，方便度滿分。今次為大家搜羅 4 大人氣大閘蟹放題及套餐優惠，最抵要數人氣蒸氣鍋專門店的「大閘蟹連龍蝦海鮮蒸氣鍋」，有每人 3 隻爆膏大閘蟹及半隻厚肉龍蝦，人均只需 $246 起！富臨海鮮酒家又有 2小時大閘蟹、片皮鴨放題，額外再送蠔皇鮑魚、生拆蟹粉扒豆苗等小菜，同樣吸引！即睇 4 大大閘蟹放題、套餐優惠詳情。

大閘蟹優惠2023｜01 緣味小聚︰買3送1！人均$246起歎大閘蟹+龍蝦海鮮蒸氣鍋

主打蒸氣鍋的緣味小聚分店遍布銅鑼灣、旺角、佐敦及觀塘，最近推出 「150 分鐘大閘蟹龍蝦海鮮蒸氣鍋餐」優惠，套餐包括每人 3 隻爆膏大閘蟹及半隻厚肉龍蝦，由即日起於網上旅遊平台 Klook 預訂，更有買 3 送 1 優惠，最平人均 $246 起便能歎到大閘蟹及海鮮蒸氣鍋，一次過滿足兩種滋味。吃過的人都讚海鮮鮮甜，價錢合理。不過要留意，該優惠只限四位用，並需於 7:30pm 前結帳或 9pm 後入座。

（圖片來源︰Klook）

緣味小聚 150 分鐘大閘蟹龍蝦海鮮蒸氣鍋餐（四位用）

價錢︰$984 起

開賣日期︰即日起至 11 月 30 日

適用日期︰即日起至11月30日

詳情按此

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