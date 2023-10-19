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19/10/2023

全港焗豬扒飯精選推介 | 港人票選no.1厚切焗豬、西環老字號懷舊風味、$290貴絕Rosewood名物、即點即製焗豬扒飯多士盒

#焗豬扒飯 #美食 #豬扒 #旺角 #Food Map #厚切豬扒芝士焗飯 #厚切豬扒 #金城餐廳 #東大街 #金飯館 #美食地圖 #蜜桃鮮茄焗豬扒飯 #筲箕灣 #老字號 #西環 #多士盒 #炒飯 #永興冰室 #黑松露焗豬扒飯 #聯華茶餐廳 #香港瑰麗酒店 #K11 Musea #Artisan Lounge #尖沙咀 #Rosewood #Holt’s Café #鮮茄焗西班牙黑豚豬扒飯
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Text: Yan Chung

　　要數香港經典茶餐廳美食，焗豬扒飯必定佔據頭三甲位置，由茶餐廳去到連鎖快餐店，甚至五星酒店cafe，「焗豬」也是最受歡迎項目之一！推介6間餐廳的港式焗豬扒飯，有經典、有高級、有創意！現在秋意起，來一客焗豬扒飯，熱辣辣香噴噴，熟悉又窩心的味道，最能給你簡單的幸福！

 

全港焗豬扒飯精選推介 | 1.食家都試！稱霸東大街！爽嫩厚切豬扒芝士焗飯——金城。漁

 

　　香港各家的焗豬扒飯各有千秋，但要票選出經典No.1，應該由筲箕灣東大街的金城餐廳奪得。金城餐廳老店門前貼滿老闆跟多位名人食家的合照，如蔡瀾和蘇施黃等，其厚切豬扒芝士焗飯亦獲得極高評價。餐廳近年搬遷往同街更大舖位，環境舒服，而且改名為「金城。漁」。看名字，便知主打海鮮，但店中名物——厚切豬扒芝士焗飯仍然保留下來。

 

金城餐廳搬遷及易名為「金城。漁」，改頭換頭，最重要仍然保留餐廳名物。

(圖片來源：金城。漁 Facebook)

 

　　餐廳採用帶骨巴西豬扒，厚身之餘十分爽嫩，而且分量十足只須$68。至於炒飯用上絲苗米加雞蛋炒底，茄汁甜中帶酸，還加入紅蘿蔔、洋葱和芝士，無論味道和口感也有豐富層次。另外，熱辣辣上枱，燶邊焦香也做得香口出色，面層芝士更帶脆口效果。豬扒飯每口也有茄甜肉鮮，炒飯本身夠鑊氣，香口得來開胃不膩。嚐過一次，便會念念不忘！

 

厚切豬扒芝士焗飯$68

(圖片來源：金城。漁 Facebook)

老字號的炒飯不會輸，本身夠鑊氣，加上厚切豬扒的肉汁、鮮茄和芝士，啖啖噴香。

(圖片來源：金城。漁 Facebook)

 

下一頁：全港焗豬扒飯精選推介 | 2.西環老字號堅守懷舊味道！面層帶焦香噴噴西汁焗豬扒飯！仲送老火湯

 

 

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